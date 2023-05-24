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Fotoğraf: Olena Mykhaylova/Zoonar/picture alliance
Hukuk ve AdaletAlmanya

Alman mahkemesi: Korona aşısı iş kazası sayılamaz

2 saat önce

Almanya'da mahkeme korona aşısı olduğu için sağlığının bozulduğunu ileri süren davacının şikayetini reddetti.

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Almanya'da mahkeme korona aşısı nedeniyle beden sağlığının zarar gördüğü iddiasında bulunan bir kadın öğretmenin şikayetini geri çevirdi.

Rheinland-Pfalz eyaletinde bir ilkokulda öğretmen olarak görev yapan davacı, aşılama işlemlerinin başında belirlenen öncelik gruplarının ikincisinde yer aldığını belirterek, söz konusu sınıflandırmaya istinaden 2021 yılının bahar aylarında korona aşısı yaptırdığını kaydetti.

Aşılama sonrasında sağlık sorunları yaşamaya başladığını söyleyen öğretmen, bu nedenle 2021'in sonunda aşının "iş kazası" olarak değerlendirilmesi için başvuruda bulundu. Ancak bu başvuru korona aşısının davacının işiyle ilgili olmadığı gerekçesiyle ilgili makamlar tarafından reddedildi. Davacı bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Mainz İdare Mahkemesi de davacının talebini geri çevirdi. Mahkemeden dava ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, davacının ikinci öncelikli grup olarak sınıflandırıldıktan sonra aşı yaptırmış olmasının dava için bağlayıcı olmadığı bildirildi. Mahkeme böylece aşı merkezlerinin, işverenin, bu durumda devletin sorumluluğunda olmadığına işaret etti. Mahkeme ayrıca aşılama sıralamasındaki önceliklendirme uygulamasının genel bir aşı emri olmadığını da işaret etti.

Almanya'da en az 185 şikayet dava konusu oldu

Bu arada Almanya'da korona aşılarının neden olduğu iddia edilen sağlık sorunları öne sürülerek ülke genelinde en az 185 dava açıldığı bildirildi.

Düsseldorf ve Wiesbaden kentlerinde bulunan iki hukuk ofisi tarafından açılan davalar, aralarında Almanya merkezli BioNTech firmasının da bulunduğu dört büyük korona aşısı üreticisine karşı sürüyor.

Düsseldorf'ta bulunan hukuk bürosundan yapılan açıklamada kendilerine aşı mağduru olduğunu ileri süren yaklaşık 3 bin kişinin başvurmasına karşın sadece 135'inin şikayetinin dava konusuna dönüştürüldüğü kaydedildi. Wiesbaden'de bulunan hukuk ofisi de, çok sayıda başvuru almalarına karşın, olumlu sonuç elde edebileceği öngörülen 50 şikayetçi için dava açmayı kabul ettiklerini diğer başvuruları ise reddettiklerini bildirdi.

AFP/TY,BÖ

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