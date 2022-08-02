Alman komutandan "Ukrayna'ya silah sevkiyatı" uyarısı

Almanya Kara Kuvvetleri Komutanı Alfons Mais, Almanya'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatında temkinli olunması çağrısı yaptı. Mais, bir kez daha Alman ordusundaki teçhizat eksikliklerine dikkat çekti.

Alman ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alfons Mais, Almanya'dan Ukrayna'ya gerçekleştirilen silah sevkiyatında temkinli olunması gerektiğini söyledi.

Rusya'nın saldırısına maruz kalan Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Mais, "Askeri destek konusunda belli bir dengeyi korumamız çok önemli" ifadesini kullandı.

Zeit Online adlı haber portalına açıklamalarda bulunan Mais, ordunun temel görevleri olan, ülkeyi ve müttefikleri savunma vazifesini yerine getirmesinin önemine vurgu yaptı, ancak söz konusu görevlerin "bu mevcut koşullar altında zaten yeterince zor" olduğunu da sözlerine ekledi.

Ukrayna'ya askeri yardımların imkanlar ölçüsünde yapılması gerektiğini savunan Korgeneral Mais, "Ama benim görüşüme göre, kendimiz için de yeterince teçhizatımızın olmadığı alanlarda bir sınıra ulaşıldı" diye konuştu.

Mais Alman ordusunun operasyonel yeteneğini güçlendirmek için hala önemli yeniliklere gereksinim duyulduğunu da savunarak, özellikle malzeme yetersizliği ve sorumluluk dağılımında merkezileşme nedeniyle sorunların yaşandığına dikkat çekti.

Almanya yapımı obüs Fotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Almanya'dan silah sevkiyatı

Almanya Ukrayna'ya Pazartesi günü üç adet Mars II roketatar sevkiyatı gerçekleştirdi. Federal hükümet daha önce de Kiev'e Gepard uçaksavar tankları ve kundağı motorlu öbüs Panzerhaubitze 2000 teslimatı yapmıştı.

Mais, savaşın yakın bir sürede sona ereceğine inanmadığını da ifade ederek, "Askeri açıdan, korkarım ki savaş, bazen ara verilse de uzun sürecek" diye konuştu. "Putin rejimi ile barışın nasıl sağlanabileceği sorusunu kendime sıkça soruyorum" diye konuşan Alman korgeneral, sadece toprak bütünlüğü tamamen sağlanmış, BM üyesi bir Ukrayna oluşması halinde bir perspektif görebileceğini kaydetti.

Şubat'ta ağır eleştiriler yöneltmişti

Alfons Mais, geçtiğimiz Şubat ayında LinkedIn hesabından yaptığı bir paylaşımda Alman ordusundaki yetersizliklere dikkat çekmişti. Ukrayna savaşını değerlendiren Mais, mesajında Almanya'nın son yıllarda izlediği savunma politikasını sert bir şekilde eleştirmiş, teçhizat eksikliğine dikkat çekerek Alman ordusunun savunma imkanlarının son derece kısıtlı olduğu uyarısı yapmıştı.

AFP,dpa/TY,BK