Alman kiliseleri İsrail'e silah sevkiyatını eleştirdi

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerinin ortak raporunda Almanya'nın başta İsrail olmak üzere Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine silah satışı eleştirildi.

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerinin bugün Berlin'de kamuoyuna sunduğu yıllık silah ihracat raporunda Alman silah ihracatının yeniden rekor seviyelere yükseldiği belirtildi.

Rapora göre Alman hükümeti bu yıl Ocak-Eylül döneminde toplam 11 milyar euroluk silah ihracatına izin verdi. 2023 toplamında 12,18 milyar euroluk ihracat izniyle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldığı hatırlatıldı.

Silah ihracat izinleri gelecekte yapılacak ihracata işaret ettiği için, hükümetin genel silah ihracat politikasıyla ilgili önemli bir gösterge sayılıyor.

Katolik ve Protestan kiliselerinin Kilise ve Kalkınma Ortak Konferansı (GKKE) tarafından hazırlanan raporda İsrail'e yönelik silah ihracatıda eleştirilerek İsrail'e silah sevkiyatının daha sıkı denetlenmesi talebinde bulunuldu. GKKE'nin Katolik Eş Başkanı Karl Jüsten, "Alman hükümetini, askerî malların insanî devletler hukukuna yönelik ağır ihlallerde kullanıldığına dair yeterli şüphe bulunması durumunda İsrail'e silah ihracatını onaylamamaya çağırıyoruz" dedi.

Karl Jüsten Fotoğraf: Christian Ditsch/epd

Hamas'ın 7 Ekim'deki terör saldırısına karşı İsrail'in kendini savunmaya hakkı bulunduğunu, ancak İsrail'in de devletler hukukuna riayet etmekle mükellef olduğunu belirten Jüsten, "İsrail hükümeti Gazze'deki sivil halkın güvenliğine çok daha fazla öncelik tanımadığı sürece, örneğin tank cephanesi gibi mallar İsrail'e ihraç edilmemelidir" diye konuştu.

"Sorunlu üçüncü ülkeler" eleştirisi

GKKE Silah İhracat Uzman Grubu Başkanı Max Mutschler de, özellikle 2024'te verilen ihracat izinlerinin endişe verici boyutta olduğunu belirterek "Ukrayna 7 milyon euronun üstünde ihracatla yine birinci sırada yer alsa da, son iki yıldan farklı olarak bu yıl Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi çok sayıda sorunlu üçüncü ülke, ana alıcılar arasında bulunuyor" dedi. Mutschler, Ekim ayında açıklandığı üzere Türkiye'ye üç haneli milyonları bulan silah ihracat izni verilmesini de sorunlu bulduğunu kaydetti.

Kısa süre önce Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesini yanıtlayan Alman Ekonomi Bakanlığı, Türkiye'ye bu yıl 3 Aralık itibarıyla toplam 231 milyon euro değerinde silah ihracatına onay verildiğini bildirmişti.

Raporda 2019-2023 yılları arasında yüzde 39'luk oranla Alman silah ihracatının en büyük bölümünün Ortadoğu'ya yapıldığına da işaret edildi. Sıralamada yüzde 20 ile Mısır ve yüzde 12 ile İsrail ilk iki sırada yer aldı.

GKKE'nin Protestan Eş Başkanı Anne Gidion da Alman hükümetini, koalisyon anlaşmasında yer alan bir silah ihracat kontrol yasası çıkarılması vaadinden geri dönmekle suçladı. Hükümetin böyle bir yasa yerine "değerler" ve "güvenlik partnerleri" gibi muğlak kavramlara bel bağladığını belirten Gidio, savunma alanında giderek artan iş birliğe işaret ederek sorunlu üçüncü ülkelere ortak Avrupa yapımı silahların ihraç edilmesi yönünde Almanya'ya baskının artabileceği uyarısında bulundu.

KNA,AFP/BK,TY

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