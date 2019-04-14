 Alman istibaratından IŞİD uyarısı | ALMANYA | DW | 14.05.2019

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ALMANYA

Alman istibaratından IŞİD uyarısı

Alman iç istihbarat servisi, IŞİD'in Ortadoğu'da askeri bakımdan yenilmiş olsa da Batı'da hâlen tehlikeli bir terör örgütü olarak tehdit oluşturduğunu söyledi.

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Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Başkanı Thomas Haldengang, IŞİD'in Batı için hâlen ciddi bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

Haldenberg, söz konusu uyarısını, Berlin'de BfV tarafından düzenlenen ve "aşırıcı" oluşumların hareket kabiliyetini konu alan bir sempozyumda dile getirdi.

Haldenberg bu toplantıda, kendisinden önceki BfV Başkanı Hans-Georg Maassen'ın aksine sadece İslamcıların değil, aşırı sağcı ve aşırı solcu grupların faaliyetlerini de gündeme getirdi.

Ancak BfV Başkanı, odaklanılan konulardaki bu değişikliğe rağmen, dini temelli aşırıcılığı önemsizleştirmekten kaçındı. Haldenberg, insanların, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta uğratıldığı askeri yenilgiye aldanmamaları gerektiğini söyledi.

Thomas Haldenwang

Thomas Haldenwang

"IŞİD propaganda yapmayı sürdürüyor"

Sri Lanka'da düzenlenen Paskalya Yortusu saldırılarını hatırlatan iç istihbarat başkanı, IŞİD'in artık yer altına inmiş bir terör örgütüne dönüştüğünü belirtti. Haldenberg, IŞİD'in saldırılarının, dünyanın diğer bölgelerinde de örnek almasından endişe duyduğunu ifade etti.

Haldenberg, DW'ye yaptığı açıklamada, IŞİD'in Batı Avrupa'da Almanca dâhil, çeşitli dillerde yaptığı propagandayla "Batılı hedeflere saldırılar düzenlenmesi için çağrıda bulunduğunu" söyledi. BfV Başkanı, "Maalesef bu planları gerçekleştirmeye çalışan yeterince İslamcı terörist olduğunu da biliyoruz" diye ekledi.

Marcel Fürstenau

© Deutsche Welle Türkçe

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