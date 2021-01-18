 Alman ihracatına salgın darbesi | EKONOMİ | DW | 09.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Alman ihracatına salgın darbesi

Alman ihracatında salgın nedeniyle son yılların en büyük kaybı yaşandı. Açıklanan resmi verilere göre ihracat oranı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9'dan fazla geriledi.

default

Federal İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rakamlar, salgının Alman ihracatında yol açtığı kaybı ortaya çıkardı. Buna göre 2020 yılında Almanya'dan 1 milyar 204 milyon 700 bin euro hacminde ihracat gerçekleşti. Ancak bu tutar, ihracatta bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,3 oranında azalma anlamına geliyor.

Bu kaybın da 2009'da dünya genelinde yaşanan mali krizin ardından ihracatta kaydedilen en yüksek düşüş olduğu belirtildi. Alman ihracatı 2009 yılında yüzde 18,4 oranında gerilemişti.

Salgın yüzünden sınırların kapatılması, lojistik hizmetlerde ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar, 2020'nin ilkbaharından bu yana ihracatın büyük ölçüde aksamasına neden oldu. Alman Dış Ticaret Birliği'nin hesaplamalarına göre, bu yıl dış ticarette yeniden artıya geçilecek, kriz öncesi seviyeye ulaşılması ise 2022 yazını bulacak.

Alman malına en çok talep Çin'den

İstatistiklere göre geçen yıl en çok Çin'den gelen talepler artış gösterdi ve salgına rağmen dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'de Alman mallarının payı büyüdü.

Öte yandan sonbahar aylarında birçok ülke salgın yüzünden ikinci kez kapanırken Alman dış ticaretinde iyileşmenin devam ettiği belirtildi. Aralık ayında bir aya oranla ihracat oranının arttığına işaret edildi.

Alman ekonomisindeki ithalat oranının da geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 oranında azalarak 1 milyar 25 milyon 600 bine gerilediği açıklandı.

dpa,Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Almanya ekonomisi koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldü. Alman ekonomisi en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında bu denli küçülmüştü.  

Ekonomi dünyasında gergin bekleyiş

Alman ekonomisinin önde gelen aktörleri ve iktisatçılar, ABD seçim sonuçlarının meşruiyetinin sorgulanmasına yol açabilecek gelişmelerin, küresel ekonomiyi ve geleceğe duyulan güveni gölgeleyebileceği görüşünde.  

Almanya ekonomisinde 2021’de toparlanma bekleniyor

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) Almanya ekonomisinin gelecek yıl fark edilir düzeyde bir toparlanma göstereceğini açıkladı. Ekonominin 2021’de yüzde 4,5 büyüyeceği öngörülüyor.  

Almanya’da 5 çocuktan 1’i yoksulluk içinde yaşıyor

Alman ekonomisi uzun yıllardır gelişiyor olsa da ülkede yoksulluk içinde yaşayan çocuk ve gençlerin durumu iyileşmiyor. Koronavirüs pandemisinin bu durumu kötüleştireceği belirtiliyor.  

Almanya ihracatında rekor düşüş

Alman ekonomisinin belkemiği ihracatta koronavirüs önlemleri nedeniyle son 70 yılın en büyük düşüşü kaydedildi. Almanya'nın ihracatı Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 31,1 oranında geriledi.  

Benzer içerik

China Qingdao | Containerschiff im Hafen

Çin 2020'de büyüyen tek ekonomi oldu 18.01.2021

Çin ekonomisinin 2020'de yüzde 2,3 oranında büyüdüğü ve GSYİH'nın ilk kez 100 trilyon yuan sınırını aştığı açıklandı. Büyüme ivmesinin 2021'de de devam etmesi bekleniyor.

Japan inmitten der COVID-19-Pandemie

Japonya korona ile mücadelede zorlanıyor 01.02.2021

Salgınla mücadelede başlangıçta örnek gösterilen Japonya, artan vaka sayısı nedeniyle korona ile mücadelede artık zorlanıyor. Yoğun bakım üniteleri yetersiz, önlemlere uyulmuyor ve aşılama da henüz başlamadı.

Pressebild Greenpeace Mittelmeer | Kunststoffabfälle

AB plastik atık ihracatını sınırlandırdı 01.01.2021

AB Komisyonunun plastik atık ihracatına sıkı denetimler getiren düzenlemesi yürürlüğe girdi. Türkiye, AB'nin plastik atık ithal ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyordu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Jeff Bezos

Bezos Amazon CEO'luğunu devrediyor

Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Amazon kurucusu Jeff Bezos CEO’luk görevini Andy Jassy'e devredeceğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  