Alman İçişleri: Gözdağı ve tehditler kabul edilemez

Alman hükümeti, cami ve Müslüman kuruluşları hedef alan tehdit mektuplarına tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Damgalama, gözdağı ve tehditler kabul edilemez" dedi.

Almanya'da Müslüman kuruluşlar ve cami derneklerine gönderilen tehdit mektuplarına Alman hükümetinden tepki geldi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'in bir sözcüsü Deutschlandfunk Radyosu'na yaptığı açıklamada, "Hangi nedenden ötürü yapılırsa yapılsın Almanya'da yaşayan insanlara yönelik damgalama, gözdağı ve tehditler hiçbir koşulda kabul edilemez" dedi. Sözcü, insanların mensup oldukları din nedeniyle tehdit edilmesinin de buna dahil olduğunu söyledi.

Almanya'da Müslüman kuruluşlar ve cami derneklerine son yıllarda tehdit mektupları gönderiliyor. Aşağı Saksonya İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Almanya genelinde Müslüman kuruluşlara gönderilen tehdit mektuplarının sayısı 34'e ulaştı. Camilerin yanı sıra bazı Hristiyan kuruluşlar da tehdit mektupları aldı.

Polis koruması talebi

Cami dernekleri ve Müslüman kuruluşlar tehditler nedeniyle polis koruması talep ediyor. İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Hannover Teşkilatı Başkanı Recep Bilgen dün yaptığı açıklamada, "Şimdi değilse ne zaman?" diyerek, yetkilileri bir an önce önlem almaya çağırdı. Aşağı Saksonya eyaletinde Müslüman derneklerin çatı kuruluşu olan Şura'nın Başkanı Kerim Ocakdan da cemaat içinde huzursuzluğun giderek arttığına dikkat çekerek, polisin Cuma namazları sırasında cami önünde beklemesini talep etti.

Son tehdit mektubu Osnabrück'teki bir camiye gönderildi

Son olarak geçen hafta Osnabrük'teki bir camiye tehdit mektubu gönderilmişti. Mektupların bazılarında aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın (NSU) devamı olduğu izlenimi yaratan "NSU 2" imzası bulunuyor. Bazı mektuplara Nazi sembolü gamalı haçın çizildiği de dikkat çekti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Bramsche'deki derneğe Temmuz sonunda bir tehdit mektubu gönderilmiş ve "Böyle devam edin. Yahudilere yaptığımızı size yapacağımız gün artık uzak değil" ifadesine yer verilmişti.

Hannover'deki bir cami de Temmuz sonunda gamalı haçın çizildiği bir tehdit mektubu almıştı. Bu mektupta camiye daha önce düzenlenen kundaklama olayına atıfta bulunulanarak, "Bu başlangıç, yeniden geleceğiz" denilmişti. Söz konusu camiye Mayıs ayında iki molotof kokteylle saldırı düzenlenmişti. Çıkan yangında caminin dış cephesi zarar görmüştü. Yangın caminin alt katında bulunan döner büfesinde çıkmış, vatandaşlar tarafından söndürülmüştü.

DW, epd / HT,EC

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