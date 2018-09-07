 Alman iç istihbarat başkanına yönelik baskı artıyor | ALMANYA | DW | 10.09.2018

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ALMANYA

Alman iç istihbarat başkanına yönelik baskı artıyor

Chemnitz’deki olaylara ilişkin açıklamaları eleştirilere hedef olan iç istihbarat başkanı Maaßen’ın konuyla ilgili raporu hükümete sunduğu belirtildi. Maaßen üzerindeki baskı artıyor.

Hans-Georg Maaßen (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Chemnitz'deki olaylarla ilgili açıklamalarından dolayı yoğun eleştiri alan Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen’ın konuyla ilgili raporu federal hükümete gönderdiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Eleonore Petermann, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı'nın raporunun bakanlığa ulaştığını ve değerlendirilmeye alındığını açıkladı. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de, Berlin'deki haftalık olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada, raporun "başbakanlığa da gönderildiği” söyledi.

Ancak raporun içeriğine dair bilgi verilmedi. Raporun değerlendirilmesinin ne zaman tamamlanacağı konusunda da bilgi vermeyen İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Petermann, sonucun öncelikle meclisteki ilgili komisyona gönderileceğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Seibert de, raporun değerlendirilmesinin ardından, "nasıl bir tutum izleneceğine karar verileceğini” belirtti.

Maaßen'ın açıklamaları

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanının Cuma günü Bild gazetesinde yayımlanan demeci Almanya'da sert tartışmalar başlatmıştı.

Maaßen, Chemnitz'de cinayet işledikleri zannıyla bir Iraklı ve bir Suriyeli mülteci adayının tutuklanmasından sonra aşırı sağcıların başlattıkları taşkınlıklar sırasında yabancı gibi görünenlerin "sürek avına” hedef olduğuna ve internette yayımlanan sürek avı görüntülerin gerçek olup olmadığına dair ellerinde bilgi bulunmadığını söylemişti. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı kasıtlı olarak yanlış bilgi yaymaya çalışıldığını da dile getirmişti.

Screenshot Video Chemnitz Ausschreitungen (Alihassan S.)

Chemnitz'de aşırı sağcıların gösterilerinde taşkınlıklar yaşanmıştı

Raporu Bakan Seehofer istemişti

Federal İçişleri Bakanı Seehofer, bu sözler üzerine Pazartesi gününe kadar Maaßen'ın iddialarının dayanağını içeren bir rapor istemişti. Seehofer, Maaßen'ın raporu göndermesinin ardından yaptığı açıklamada, Berlin dışında olduğu için daha raporu görmediğini, bunun "titizlikle” değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Seehofer, Maaßen'ın "kuşkuya kapılmak için nedenleri olmalı” şeklinde konuştu.

Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin lideri Seehofer, daha önce yaptığı açıklamada da, "Maaßen'ın sözlerinin gazetede yayımlanmasından önce bakanlığa kuşkuları hakkında bilgi verdiğini” belirterek "birtakım kuşkular söz konusu ise bakan bu görüşü gizleyemez” demişti. Bakan Seehofer, Hans-Georg Maaßen'e güveninin tam olduğunu da söylemişti.

Sosyal Demokratlar baskıyı artırıyor

Öte yandan, koalisyon ortağı Alman Sosyal Demokrat Partisi iç istihbarat başkanı üzerindeki baskıyı arttırıyor. Parti lideri Andrea Nahles, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı'nın sözlerine kanıt göstermesi gerektiğine işaret ederek, "Eğer bunu yapacak durumda değilse, bu görevde kalması kabul edilemez” dedi.

Parti Genel Sekreteri Lars Klingbeil Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada "Maaßen ya son günlerdeki sözlerini belgelerle kanıtlar, ya da görevde kalamaz” dedi.

Sosyal Demokrat Parti gizli servislerin kontrolünden sorumlu olan meclis özel komisyonunun toplanmasını istiyor. Federal Meclis İçişleri Komisyonu konuyu görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Federal Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin çoğu Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanının fazla ileri gittiği görüşünü benimsiyor.

Yeşiller partisi Eş Başkanı Robert Habeck de, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın başkanının görevi bırakması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Habeck, Berlin'de yaptığı açıklamada, Maaßen ya istifa etmesi ya da Seehofer tarafından görevden alınması gerektiğini söyledi.

DW,dpa,rtr/AG,JD,HS,BÖ

© Deutche Welle Türkçe

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