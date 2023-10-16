Alman iç istihbaratından Hamas yasağı açıklaması

Alman iç istihbaratı, Hamas ve Hamas yanlısı Samidun'a açıklanan yasağın hızla hayata geçirilmesi için çalışıldığını bildirdi. Hamburg eyaleti, Filistin yanlısı gösterilere üç günlük yasak getirdi.

Alman iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi (BfV), radikal islamcı Hamas ile Filistinli Tutsaklarla Dayanışma Ağı (Samidun) adlı kuruluşa faaliyet yasağının hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilmesi için çalışıldığını bildirdi. BfV Başkanı Thomas Haldenwang, AB ve ABD'de terör örgütleri listesinde bulunan Hamas'ın İsrail'e saldırısı sonrasında ilan edilen yasağın "eldeki bilgilerin doğal sonucu" olduğunu belirterek önlemlerin mümkün olan en hızlı şekilde uygulanması için sahip olunan tüm kapasiteyle çalışıldığını" söyledi.

Alman Federal Meclisinde diğer istihbarat birimlerinin başkanlarının da katıldığı Meclis Kontrol Komisyonu oturumunda konuşan Haldenwang, Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Hamas yanlısı gösterilere işaret ederek "Hamas'ın İsrail'deki barbarca eylemleri, krizlerin Almanya'nın güvenlik çıkarlarına doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne sermektedir" dedi.

Meclis Kontrol Komisyonunun Yeşiller partili başkanı Konstantin von Notz da "Hamas'ın İsrail'in sivil halkına yönelik dehşet verici ve barbarca saldırılarının Almanya'nın güvenliğini etkilediğini" belirterek Komisyon'un Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Ortadoğu'daki durumu da yoğun bir şekilde takip ettiğini" kaydetti.

Hamas yanlısı gösteriler tepki çekmişti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların ardından Almanya'nın çeşitli kentlerinde Hamas yanlısı kuruluşların kutlama gösterileri yapmasına sert tepki göstererek Hamas'a yakın Samidun kuruluşunun yasaklandığını açıklamıştı. Hamas, 2001 yılından bu yana Almanya'da terör örgütleri listesinde bulunuyor.

Hamas'ın geçen Cuma için dayanışma çağrısı yapmasının ardından Almanya'nın çeşitli kentlerinde Cuma günü Filistin yanlısı gösteriler yasaklanmıştı. Son olarak Hamburg, Pazartesi gününden Çarşamba'ya kadar Filistin yanlısı gösterilere yasak getirdi.

Yasağa rağmen gösteri çağrısında bulunan ya da organize edenlere bir yıla varan hapis cezası ya da para cezası öngörülürken gösterilere katılanlar 500 euroya kadar para cezasıyla karşılaşabilecek.

Eyalet Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada yasağa gerekçe olarak kamu güvenliği gösterildi. Hamburg polisi, özellikle de İsrail'in Gazze Şeridi'ne planladığı kara harekâtının başlaması durumunda Müslüman grupların protestolarının çığırından çıkması endişesi taşıyor.

AFP,KNA/BK,HS

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