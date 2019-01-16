 Alman iç istihbaratına Türk kökenli başkan yardımcısı | ALMANYA | DW | 21.01.2019

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ALMANYA

Alman iç istihbaratına Türk kökenli başkan yardımcısı

Almanya’da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına Türk kökenli Sinan Selen atandı. Uzun yıllar devletin güvenlik birimlerinde çalışan Selen uluslararası terörizm konusunda uzman bir isim olarak biliniyor.

Sinan Selen (picture-alliance/dpa/TUI/C. Wyrwa)

 

Alman iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına Türk kökenli Alman vatandaşı Sinan Selen getirildi. Selen'in bu göreve atanmasıyla ilk defa göçmen kökenli bir kişi, Almanya'da güvenlikle ilgili bir devlet kurumunun en üst makamlarından birine atanmış oldu. Teşkilattaki diğer başkan yardımcılığı görevine ise Michael Niemeier getirildi.

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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Pazartesi günü Köln’de yapılan personel toplantısında Selen ve Niemeier’in başkan yardımcılığı görevlerine atandığını resmen açıkladı.

46 yaşındaki Selen'in çalıştığı alanlar arasında uluslararası terörizm, casusluk ve siber saldırılara karşı mücadele ile aşırı sağ, aşırı sol ve yurt dışı kaynaklı aşırı akımlarla mücadele bulunuyor.

Federal Emniyet Teşkilatı’nda başlayan kariyer

Türk kökenli anne ve babanın çocuğu olarak 1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Selen, dört yaşındayken ebeveynleriyle birlikte Köln kentine yerleşti. Köln Üniversitesi'nde hukuk öğrenimi gören Selen, eğitimi sırasında polis hukuku, Avrupa hukuku ve idare hukuku üzerine yoğunlaştı.

Üniversite eğitiminin ardından 2000 yılında Federal Emniyet Teşkilatı'nda (BKA) çalışmaya başlayan Selen, bu kurumda siyasi suçlar, terör suçları ve casusluk alanında görevli devlet güvenliği birimi (Staatsschutz) ile Berlin'deki anayasal kurum ve makamların güvenliğinden sorumlu çeşitli birimlerde görev yaptı. Selen, bu dönemde Almanya’nın eski Başbakanı Gerhard Schröder'in güvenliğinden sorumlu ekipte yer aldı.

Uluslararası terörizm uzmanı

Uluslararası terörizm konusunda uzmanlaşan Selen, ABD'de 11 Eylül 2001’de gerçekleşen terör saldırılarının ardından saldırganların Hamburg bağlantılarını soruşturan BKA özel komisyonunda görev yaptı.

Selen, 2006'da Köln ve Koblenz kentlerinde trenlerde valiz içerisine yerleştirilmiş bombaların bulunması üzerine suçluların aranması için sürdürülen operasyonu yönetti ve bu operasyondaki başarısı İçişleri Bakanlığı'na geçişine vesile oldu.

Selen, o zamanki İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble döneminde terörle mücadele, terörle mücadelede uluslararası işbirliği ve Federal Emniyet Teşkilatı ile Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan sorumlu birimin başına getirildi.

2009 yılında Potsdam merkezli Federal Sınır Polisi Başkanlığında görev yapmaya başlayan Selen, burada sınır ötesi suçlarla mücadeleden sorumluydu. Selen'in bu birimde üzerinde yoğunlaştığı konular arasında kaçakçılıkla mücadele de bulunuyordu.

Polis teşkilatında iki yıl kadar çalıştıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na geri dönen Selen, 2011 yılında kamu güvenliği biriminin başına geçti. Selen'in bu birimde sorumlulukları arasında kamu güvenliğini tehdit eder nitelikteki istihbaratı değerlendirmek ve gerekli olduğu takdirde farklı güvenlik kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak yer alıyordu.

13 Kasım 2015'te Paris'te gerçekleşen terör saldırılarından kısa bir süre sonra Almanya ile Hollanda milli futbol takımları arasındaki maçın terör tehdidi nedeniyle iptal edildiği gün Selen, dönemin İçişleri Bakanı Thomas de Maizière’in ekibinde yer alıyordu.

Türkiye ile görüşmelerde önemli rol oynadı

2015 yılında Suriye'deki iç savaş nedeniyle Almanya'ya yaşanan göç akınıyla doğan krizin ardından Türkiye ile Almanya arasında yürütülen görüşmelerde de Selen önemli bir rol oynadı. 2016 Ocak ayında iki ülke hükümetleri istişare toplantıları için Berlin'de bir araya geldi. Selen, iki ülke içişleri bakanlarının kurmayı kararlaştırdıkları terörle ortak mücadele mekanizmasının başına Almanya'nın temsilcisi olarak atandı. Selen aralarında IŞİD, PKK ve DHKP-C'nin de bulunduğu örgütlerle mücadele için kurulan mekanizmada Almanya adına tam yetkili konumdaydı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre Selen, 2000 ile 2016 yılları arasında 11 terör saldırısının engellenmesinde rol oynadı.

Son iki yıldır özel sektörde çalışıyordu

Haziran 2016'da kamu görevinden ayrılan Selen, özel sektöre geçerek dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI’de çalışmaya başladı. TUI'de şirket çalışanları, tatilciler, otel, uçak ve gemilerin güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan Selen, Tunus gibi tatil ülkelerinde yaşanan terör saldırıları karşısında şirketin hızlı ve uygun bir şekilde harekete geçebilmesi amacıyla şirket içerisinde bir kriz ve güvenlik yönetimi birimi kurdu.

Alman vatandaşı Sinan Selen, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkan yardımcılığına atanması ile devlet hizmetine geri dönmüş oldu.

AFP,DW/DÇÜ,JD,BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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