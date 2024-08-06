Alman hayvan barınaklarında kapasite sıkıntısı

Başa çıkamama, zamansızlık, veteriner masrafları... Ev hayvanlarından ayrılmak isteyen sahipler, genelde onları barınaklara teslim ediyor. Ancak barınaklar da aşırı yoğunlukla mücadele ediyor. Özellikle tatillerde.

Hayvanları koruma örgütü Peta, Almanya'daki hayvan barınaklarında kapasitenin dolduğunu bildirdi. İlgili açıklamasında "Hayvan barınaklarında durum kritik ve bu durum son aylarda hep böyleydi" ifadesini kullanan Peta, Almanya genelinde şu an yaklaşık 350 bin ev hayvanının sahiplenilmek için beklediğini bildirdi.

Sene başından bu yana 2 bin 460'tan fazla hayvanı daha bakım altına aldığını duyuran Berlin'deki hayvan barınağı, bunların 100'den fazlasının yaz tatili başladıktan sonra getirildiğini bildirdi. Barınağın sözcüsü, özellikle yaz aylarının kendileri için çok zorlayıcı olduğunu belirtti. "Bu dönemde kedi ve kedi yavrusu ve ne yazık ki yaz tatili nedeniyle alelacele verilen hayvanların sayısı artıyor" ifadelerini kullanan sözcü, yaşanan doluluk sebebiyle bir köpeği havyan barınağına teslim etmek için bekleme süresinin şu an bir yıldan fazla olduğunu vurguladı.

Berlin Hayvan Barınağı'nda sahiplenilmeyi bekleyen bir kedi Fotoğraf: picture-alliance/dpa/G. Fischer

Alman Hayvanları Koruma Birliği de yaz tatili döneminde, bazı hayvan barınaklarının kendilerine bırakılan olağan üstü çok sayıda hayvanın bakımı ile başa çıkmakta zorlandığını bildirdi. Ülke genelinde 550 hayvan barınağının çatı örgütü olan Birlik, son yıllarda barınaklardaki bakım kapasitesinin senenin tamamında büyük oranda ya da tamamen dolu olduğunu aktarıyor.

Ev hayvanlarının barınaklara teslim edilmesi ile ilgili sebeplere de değinen Alman Hayvanları Koruma Birliği, bunların başında, tatillerden bağımsız olarak hayvanlara zaman ayıramama ve veteriner giderleri gibi masrafları karşılayamamanın geldiğini vurguluyor. Birlik çoğu kez, bu sebeplerin üstüne yaz tatili seyahati gündeme geldiğinde ev hayvanlarını barınağa bırakmaya karar verildiğini bildiriyor.

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dpa / ET,EC

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