Alman havalimanlarına Türkiye'den 150 personel geliyor

Almanya'nın pek çok havalimanında personel sıkıntısı nedeniyle yaşanan zorlukları kısa vadede aşabilmek için havalimanı işletmelerinin Türkiye'den binlerce işçi getirilmesi talebine karşın ilk aşamada 150 kişinin getirileceği açıklandı.

Almanya Havacılık Yer Hizmetleri İşverenleri Birliği (ABL) Başkanı Thomas Richter, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye'den gelecek personelle ilgili olarak, "Yaklaşık 150 iş sözleşmesi imzalandı. İlk grup bu hafta içinde diğerleri önümüzdeki hafta burada olacak" açıklamasını yaptı.

Richter ayrıca, ağırlıklı olarak yolcu bagajlarının taşınmasında çalışacak ve sözleşmeleri 6 Kasım tarihinde sona erecek olan söz konusu 150 persnoneli Münih ve Nürnberg havalimanlarının istediğini aktardı.

Federal hükümete geçen Haziran ayı başında çağrıda bulunan çok sayıda havacılık şirketi, yaklaşık 2 bin kişilik personel açığının giderilmesi için destek talebinde bulunmuştu. Bu talebin de bürokratik engellerin en aza indirilerek, Türkiye'den getirilecek işçilerle giderilmesi gündeme getirilmişti.

Uzun kuyruklar, iptal edilen uçuşlar

Yaşanan personel sıkıntısı nedeniyle yaz tatili döneminde şu ana dek Almanya havalimanlarındaki yolcu işlemlerinde uzun kuyruklar ve gecikmeler yaşanırken; binlerce uçuş da iptal oldu. Hükümet, Haziran ayı sonunda bu soruna acil bir çözüm bulabilmek için Türkiye ve Balkan ülkelerinden getirilecek personele oturma ve çalışma izinleri konusunda kolaylıklar sağlanacağını duyurmuştu. Ancak hükümet aynı zamanda Almanya'ya gelecek kişilerin güvenlik taramalarından taviz verilemeyeceğini de ifade etmişti.

Thomas Richter, bu gelişmelerin ardından havacılık şirketlerine bir kez daha ne kadar personel talep ettiklerinin sorulduğunu ve "yaklaşık 970" yanıtı alındığını; Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havaalanı'nın tek başına 500 kişi istediğini aktardı. Richter, bu aşamadan sonra ise Köln ve Düsseldorf havalimanlarının, "süreç çok uzadığı ve tatilin neredeyse sonuna gelindiği için" taleplerini geri çektiğini belirtti.

Almanya'nın yeni işçi göçüne ihtiyacı var To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Fraport getirilecek personeli yetersiz buldu

Daha önce 500 kişi istediğini belirten Frankfurt Havalimanı da bu talebini geri çektiğini duyurdu. Söz konusu havalimanının işletmecisi olan Fraport, bu karara gerekçe olarak, gelecek olan yardımcı personelin kalifiye seviyesinin, "kendi asgari beklentilerinin kat be kat altında olmasını" gösterdi.

Fraport, özellikle havaalanında iş tecrübesi ve Almanca bilgisi konusunda, getirilmesi düşünülen personelin büyük eksiklikleri olduğunu ifade ederek, "Bu çalışanların geçici süreli iş akitleri göz önüne alındığında, kapsamlı bir mesleki eğitim ve Almanca kurslarının sağlayacağı fayda orantısız görünüyor" açıklamasında bulundu. Bu sebepten dolayı, yurt dışından personel getirerek kimseyi işe almayacağını duyuran Fraport yönetimi, bu karar nedeniyle "kendilerinin de hayal kırıklığı" yaşadığını, ancak sıkıntıları aşmak için şirket olarak kendi personelini istihdam edip yetiştireceğini bildirdi. Fraport bu amaçla şu ana dek bin kişinin işe alındığını ve yüzlerce kişinin daha alınacağını aktardı.

Bavyera kentlerinin kapıları açık

Okullarda yaz tatilinin kısa süre önce başladığı Bavyera eyaletinde ise yurt dışından gelecek yardımcı personel dört gözle bekleniyor. Nürnberg Havalimanı işletmesi sözcülüğünden yapılan açıklamada, yaz tatili ile birlikte en yoğun sezonun henüz başladığı ve Kasım ayı başına dek sürecek olan bu sezonda gelecek yardımın çok yerinde olacağı vurgulandı. Açıklamada, "Bize, özel araçlar kullanmak için ehliyet sahibi olan kalifiye kişiler değil, bagajları A noktasından B noktasına taşıyacak yardımcı eller lazım" ifadesi kullanıldı.

Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te de yurt dışından gelecek ve yaklaşık iki buçuk ay çalışacak olan personelin önümüzdeki hafta iş başı yapması bekleniyor. Türkiye'den gelerek Münih Havalimanı'nda geçici olarak çalışacak personelin bagajların, havaalanının iç mekanlarındaki taşınma aşamalarında görevlendirileceği bildirildi.

"Süreç başarılı olmadı"

ABL Başkanı Thomas Richter, yurt dışından personel getirme sürecinin çok uzun zaman aldığını ve bunu "Müthiş bir başarı olarak değerlendirmenin doğru olmayacağını" dile getirdi.

Tüm bu süreçte olumlu anlamda akıllarda kalan noktanın, tüm tarafların, Almanya'da havacılık sektöründe çalışanların geçmesi gereken Güvenilirlik Kontrolü'nü (ZÜP) yeniden değerlendirmesi olduğunu belirten Richter, "Umarım bundan sonra insanları ZÜP'ten daha kolay geçirebiliriz" dedi. Almanya Havacılık Ekonomisi Birliği (BDL) de, işe alımlarda uygulanan güvenlik taramalarının daha seri yapılmasını talep etti.

DW, Reuters / ET,HT