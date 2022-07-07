Hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu Ferda Ataman oldu

Almanya’da hükümetin yeni Ayrımcılıkla Mücadele Sorumlusu belli oldu. Bu göreve Türkiye kökenli gazeteci-yazar Ferda Ataman seçildi. Federal Meclis'te yapılan oylamada Ataman 668 geçerli oyun 376'sını almayı başardı. Ataman'ın bu göreve gelmek için en az 369 kabul oyu alması gerekiyordu. 278 milletvekili Ataman'ın seçilmesine karşı çıkarken, 14 vekil çekimser kaldı.

Ferda Ataman seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu güven için teşekkür ediyorum, yeni görevim için seviniyorum" dedi. Ataman yaşı, kökeni, cinsiyeti, cinsiyet kimliği, dünya görüşü ya da dini inancı nedeniyle ayrımcılığa uğrayan herkes için çalışacağının altını çizdi.

Ferda Ataman kim?

1979 Stuttgart doğumlu Ferda Ataman Nürnberg'de büyüdü. Siyaset bilimi okuyan Ataman Almanya'daki kültürel çeşitlilik ve ayrımcılıkla mücadele konularında faaliyet yürüttü.

Üniversiteden mezun olmasının ardından ilk olarak dönemin Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı olan Hristiyan Demokrat Parti (CDU) üyesi Armin Laschet'in göç ve uyum konularındaki konuşmalarını yazdı.

2010-2012’de hükümetin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler bölümünü yönetti. Yeni Alman Medyacılar adlı inisiyatifin kurulmasına öncülük eden isimlerden biri olan Ataman, 2013- 2016 yılları arasında gazeteciler ve kamuoyu için göç, uyum, kültürel çeşitlilik ve iltica alanlarında bilimsel araştırmalar ve veriler yayınlayan Mediendienest Integration oluşumunu yönetti.

Ataman eski İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile tartıştı

Pek çok medya kuruluşuna makaleler de yazan Ataman, eski Federal İçişleri Bakanı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili siyasetçi Horst Seehofer ile kamuoyu önünde sözlü tartışmaya girdi. Bakanı aşırı sağcı seçmeni kazanmak için politikalar yürütmekle suçlayınca Seehofer, ev sahibi olduğu Federal Hükümetin Uyum Zirvesi'ni boykot etti. Seehofer Ataman'ı "kendisi ile Nazilerin kan ve toprak ideolojisi arasında bağlantı kurmakla" suçladı.

Eski İçişleri Bakanı Horst Seehofer Fotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Ataman'ın 2019 yılında çıkan ve Almanya'da göçmen kökenlilere nereden geldiklerinin sıkça sorulması nedeniyle yazdığı "Sormayı bırakın, ben buradanım" (Hört auf zu fragen. Ich bin von hier" adlı kitabı göçmenler ve aidiyet konusunda yeni tartışmalara yol açtı.

Der Spiegel’deki Vatan Bilgisi adlı köşesinde göç geçmişi olmayan Almanları "Patates" olarak nitelendirdiği makale yeni bir tartışmaya yol açtığı gibi entelektüel çevreleri de böldü. Bazı çevreler bu ve başka yazılarındaki "provokatif çıkışlar" nedeniyle Ferda Ataman'ın hükümetin Ayrımcılıkla Mücadelede Sorumlusu olamayacağını savunarak karşı çıktı. Bu görevi üstlenecek kişinin farklı kültür ve kökenler arasında köprü kuracak yetenekte olması gerektiğini vurgulayarak Ataman'ın toplumu ayrıştırdığını iddia ettiler.

Ataman'ı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti‘den (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin ortaklarından Yeşiller önerdi. Ataman'ın bu göreve önerilmesiyle geçen ay siyasetçiler arasında yoğun tartışmalar yaşandı.

Federal Meclis’teki Bavyera Eyalet Temsilcisi Stefan Müller Ataman'ı eleştiren isimlerden biri Fotoğraf: picture alliance / dpa

Hristiyan Sosyal Birlik'in (CSU) Federal Meclis’teki Bavyera Eyalet Temsilcisi Stefan Müller, "Ataman'ın tamamen yanlış bir seçim olacağını, solcu bir aktivist olduğunu ve şimdiye kadar sadece sözlü saldırılarıyla dikkat çektiğini" kaydetti.

Hükümet ortağı Hür Demokrat Parti'den (FDP) milletvekili Linda Teuteberg de koalisyon ortağı olsalar da Ataman'ın bu göreve gelmesine onay vermeyeceğini açıkladı. Siyasetçi Ataman'ın bu göreve önerilmesinin ardından pek çok tweetini sildiğini söyleyerek, Ataman'ın bunların başını ağrıtacağının farkında olduğunu belirtti.

Almanya'da Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi, Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı bünyesinde görev yapıyor. Bu bakanlık şimdiki hükümette Yeşiller partisinin elinde. Bu göreve Ataman'ı Yeşiler partili Bakan Lisa Paus teklif etmişti.

AFP,dpa/ETO,HT