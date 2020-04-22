Alman hükümetine maske eleştirisi

Almanya’nın 12 eyaletinde daha salgına karşı önlem olarak maske takılması bugünden itibaren zorunlu hale geldi. Uygulama eyaletlere göre farklılık gösterse de, toplu taşıma araçları, taksiler, doktor muayenehaneleri, marketler, mağazalar gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde maske takılması zorunlu olacak. Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletinde uygulama geçen hafta başlamıştı, Schleswig-Holstein eyaletinde maske takma zorunluluğu Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. Tıbbi maskelerin yanı sıra kumaştan dikilmiş maskeler, eşarp veya atkı bağlamak da mümkün.

Dünya Tabipler Birliği Başkanı’ndan eleştiri

Almanya’da haftalardır süren tartışmaların ardından eyalet yönetimlerinin maske takma zorunluluğu getirmesi eleştirilere de yol açtı. Alman hükümetinin bütün vatandaşlara FFP2 tipi tıbbi koruyucu maske sağlaması gerektiğini belirten Dünya Tabipler Birliği Başkanı Ulrich Montgomery, zamanında bu tür maskeleri temin etmeyen hükümeti ihmalkarlıkla suçladı.

Montgomery, kumaş maske ve maske olarak kullanılacak eşarplara ilişkin kuşkularını da tekrarladı. Bir kumaşın virüsleri engellemeyeceğini belirten Montgomery, uygun bir şekilde kullanılmazlarsa, virüsünlerin çoğalabileceği uyarısında bulundu.

Tartışma haftalardır sürüyor

Alman hükümeti ile eyalet yönetimleri ise FFP2 tipi koruyucu maskelerin kullanımında önceliğin sağlık çalışanlarında olması gerektiğini savunuyor. Bu nedenle de, kumaş maskeler gibi basit maskelerin kullanılması tavsiye ediliyor. Bu maskeler, kullanan kişiye virüsün bulaşmasını engellemiyor, ancak kişi hasta ise virüsün başkasına bulaşma riskini azaltıyor.

Alman hükümeti, her kişiye maske temin etme sıkıntısı nedeniyle maske zorunluluğu konusunda temkinli bir tutum sergilemiş, maske takılmasını zorunlu tutmak yerine “şiddetle tavsiye” etmişti. Başbakan Angela Merkel de, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında maske takılması meselesinin eyaletler düzeyinde çözülmesi gerektiğine işaret ederek, her vatandaşa maske temin edilebilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Maskeleri taşıyan dünyanın en büyük nakliye uçağı Antonov An-225

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise geçen hafta Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, Almanya'da herkesin maske takması isteniyorsa, yılda 8 ile 12 milyar maskeye ihtiyaç duyulacağını söylemişti.

Almanya maske ithalatına devam ediyor

Almanya bu yazın ikinci yarısına kadar milyonlarca koruyucu tıbbi malzeme üretmeyi planlasa da, şimdiden maske ithal etmeyi de sürdürüyor. Çin'den getirilen milyonlarca koruyucu maske bugün Leipzig'e ulaştı. Koruyucu maskelerin öncelikle sağlık personeline dağıtılması planlanıyor. Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, dünyanın en büyük nakliye uçağı Antonov An-225’in, Alman ordusunun siparişi ile üretilen 10 milyon koruyucu maske getirdiği belirtildi. Uçağın Leipzig kentine inişinde Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in de bulunduğu kaydedildi.

DW,APF,dpa/JD,TY

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