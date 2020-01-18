Alman hükümetinden Türkiye'ye yeni silah satışı izni

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in Almanya'dan yapılan silah satışları ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Katar'a 1 Ocak 2020 tarihinden 4 Şubat'a kadar 4 milyon 300 bin euro hacminde yeni silah satışına izin verildiğini açıkladı.

Alman Ekonomi Bakanlığının verdiği bilgilere göre satış izinlerinin büyük bir bölümü Katar için verildi. Katar'a 81 bin 400 euro değerinde savaş silahı ve 4 milyon 200 bin euro değerinde de diğer silahlanma malzemesi gönderilmesi planlanıyor. Bu yılın başından beri Birleşik Arap Emirlikleri'ne 50 bin 500 euro, Türkiye'ye 18 bin 600 euro, Mısır'a da 4 bin 620 euro değerinde silah ve teçhizat satışı izni çıktı.

Bu ülkelere Alman hükümetinin silah satışı izni vermesini eleştiren Sevim Dağdelen, Libya'daki krize dahil olan ülkelere silah satışı yapılması nedeniyle Alman hükümetinin Libya krizindeki arabuluculuk girişiminin inandırıcı olmadığını savundu. Dağdelen, "Libya savaşına katılan ülkeleri silah sevkiyatına tamamen son verilmeli" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in girişimiyle 19 Ocak'ta Berlin'de bir Libya Konferansı düzenlenmiş ve konferansa Libya'daki krizde Rusya ve Türkiye gibi aktif rol oynayan ülkeler davet edilmişti. Konferans sonrası sağlanan anlaşmada da Libya'ya uygulanan silah ambargosu kararına bağlı kalınacağı taahhüt edilmişti.

Dağdelen'den sert eleştiri

Ancak bu anlaşmaya bağlı kalınmadığını savunan Dağdelen, "Pazar günü silah ambargosunu gündeme getirenler, Pazartesi günü birilerini silah satışı ile ödüllendirmemeli" diye konuştu.

Dağdelen'in suçlamalarını geri çeviren Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Alman hükümetinin silah ambargosuna bağlı kaldığını söyledi.

Katar ve Türkiye, Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli hükümete askeri destek veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri de Libya'da General Halife Hafter tarafını destekliyor.

Almanya'da ülke dışına yapılan silah ve askeri malzeme ihracatı Alman hükümetinin iznine tabi. Kriz bölgelerine silah satışı yapılmasına ise yasal düzenlemeler izin vermiyor.

epd,AFP,dpa/HS,JD

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