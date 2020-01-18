 Alman hükümetinden Türkiye′ye yeni silah satışı izni | ALMANYA | DW | 12.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman hükümetinden Türkiye'ye yeni silah satışı izni

Alman hükümeti, Türkiye, Katar, BAE ve Mısır'a yeni silah satışı izni verdi. Sol Parti, Libya'daki savaşa dahil oldukları gerekçesiyle bu satışlara karşı çıkıyor.

default

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in Almanya'dan yapılan silah satışları ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Katar'a 1 Ocak 2020 tarihinden 4 Şubat'a kadar 4 milyon 300 bin euro hacminde yeni silah satışına izin verildiğini açıkladı.

Önerdiğimiz linkler

Alman hükümeti, Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarının durdurulduğunu açıklamıştı. Ancak bu açıklamaya karşın Alman hükümeti silah satışlarına izin veriyor. (29.11.2019)

Sol Parti’nin soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıta göre, bu yılın ilk 10 ayında 7 milyar 420 milyon euro değerinde silah ihracatına onay verildi. Buna göre, silah satışı 2015 yılındaki rekora ulaştı. (13.11.2019)

Almanya, Suriye operasyonu nedeniyle silah satışına getirilen kısıtlamaya rağmen bu yıl Türkiye’ye silah ihracatında rekor kırdı. Türkiye’ye silah satışları son 14 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. (17.10.2019)

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekâtın ardından Alman hükümeti Türkiye’ye silah ihracatını durdurma kararı aldı. (12.10.2019)

Alman Ekonomi Bakanlığının verdiği bilgilere göre satış izinlerinin büyük bir bölümü Katar için verildi. Katar'a 81 bin 400 euro değerinde savaş silahı ve 4 milyon 200 bin euro değerinde de diğer silahlanma malzemesi gönderilmesi planlanıyor. Bu yılın başından beri Birleşik Arap Emirlikleri'ne 50 bin 500 euro, Türkiye'ye 18 bin 600 euro, Mısır'a da 4 bin 620 euro değerinde silah ve teçhizat satışı izni çıktı.

Bu ülkelere Alman hükümetinin silah satışı izni vermesini eleştiren Sevim Dağdelen, Libya'daki krize dahil olan ülkelere silah satışı yapılması nedeniyle Alman hükümetinin Libya krizindeki arabuluculuk girişiminin inandırıcı olmadığını savundu. Dağdelen, "Libya savaşına katılan ülkeleri silah sevkiyatına tamamen son verilmeli" şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in girişimiyle 19 Ocak'ta Berlin'de bir Libya Konferansı düzenlenmiş ve konferansa Libya'daki krizde Rusya ve Türkiye gibi aktif rol oynayan ülkeler davet edilmişti. Konferans sonrası sağlanan anlaşmada da Libya'ya uygulanan silah ambargosu kararına bağlı kalınacağı taahhüt edilmişti.

Dağdelen'den sert eleştiri

Ancak bu anlaşmaya bağlı kalınmadığını savunan Dağdelen, "Pazar günü silah ambargosunu gündeme getirenler, Pazartesi günü birilerini silah satışı ile ödüllendirmemeli" diye konuştu.

Dağdelen'in suçlamalarını geri çeviren Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Alman hükümetinin silah ambargosuna bağlı kaldığını söyledi.

Katar ve Türkiye, Libya'da uluslararası toplum tarafından tanınan Trablus merkezli hükümete askeri destek veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri de Libya'da General Halife Hafter tarafını destekliyor.

Almanya'da ülke dışına yapılan silah ve askeri malzeme ihracatı Alman hükümetinin iznine tabi. Kriz bölgelerine silah satışı yapılmasına ise yasal düzenlemeler izin vermiyor.

epd,AFP,dpa/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Erdogan in Ägypten

Libya: Arapların Türkiye'ye öfkesi 18.01.2020

Arap dünyası, Erdoğan ve Libya Başbakanı es-Serrac arasında oluşan ittifaktan rahatsız. Sebepler muhtelif, Erdoğan'ın hesapları ise riskli. DW'den Kersten Knipp'in haberi.

Libyen LNA Kämpfer

10 soruda Libya denklemi 18.01.2020

Libya'daki taraflar arasında Moskova'da yapılan görüşmede anlaşma sağlanamayınca umutlar Berlin'deki Libya Konferansı'na kaldı. Peki Libya denklemi Berlin'de çözülebilecek mi?

Türkei l Erdogan will Truppen nach Libyen schicken - Militär

Türkiye Libya'da yeni bir krize mi sürükleniyor? 14.01.2020

Hafter'in Moskova'yı terk etmesi, Libya'daki rekabeti sertleştirdi. Bu da Libya'da hem düşman hem müttefik hem de arabulucu olan Türkiye'nin tutumunu keskinleştirmesine yol açabilir.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Anket: Türkiye dünya barışına en büyük dördüncü tehdit

Almanya’da yapılan bir ankette vatandaşlara dünya barışına en büyük tehdidi oluşturan ülkelerin hangileri olduğu soruldu. Türkiye; İran, ABD ve Kuzey Kore’den sonra dördüncü sırada gösterildi.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

19 Ocak 2007’de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti. Fotoğraflarla 13 yıllık davanın kronolojisi..  