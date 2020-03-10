Alman hükümetinden Ortadoğu'ya silah satışına onay

Almanya'da hükümet, aralarında bazı Ortadoğu ülkelerinin de bulunduğu ülkelere kapsamlı silah ihracatı yapılmasına bir kez daha onay verdi. Bu bağlamda Mısır'a bir denizaltı, İsrail'e dört korvetin satışı yapılacak.

Hükümet ayrıca Afganistan'a bir adet torpido savaş uçağının satışına da yeşil ışık yaktı. Katar'a da 179 milyon euro değerinde mühimmat ve patlayıcı satışı gerçekleştirilecek. Ortadoğu dışında Filipinler'e ise 72 adet güdümlü füze ihraç edilecek.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in hükümetin kararını bir yazı ile Federal Meclis Ekonomi Komisyonu'na bildirdiği aktarıldı.

İnsan hakları ihlalleri suçlamaları

Denizaltı satışına onay verilen Mısır, insan hakları savunucuları tarafından Yemen'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği savaş koalisyonuna destek vermekle suçlanıyor. Ambargo nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışı yapılmıyor. Mısır'ın yanı sıra Katar, Pakistan ve Filipinler de insan hakları ihlalleri suçlamalarıyla karşı karşıya bulunuyor.

İnsan hakları ihlalleri ile suçlanan ülkelere silah satışlarının onaylanmasına tepki gösteren Sol Parti Milletvekili Lorenz Gösta Beutin, “Korona pandemisi dünya genelinde nasıl sosyal adaletziliği artırdıysa, Ortadoğu'da daha fazla silahlanma çatışma bölgelerindeki ateşe benzin dökmek anlamına gelir” diyerek satışların durdurulmasını istedi.

AFP/TY,SSB

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