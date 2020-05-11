Alman hükümetinden korona protestolarına sert tepki

Alman hükümeti, koronavirüs kısıtamalarına karşı haftasonunda binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerine sert tepki gösterdi. Protestocular arasında bir kesimin dile getirdiği komplo teorilerine atıfta bulunan hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, "Bu tür şeyleri yayanlar ülkemizi bölmek ve insanları birbirine düşürmek istiyor" dedi.

Mevcut durum ya da bilimsel tartışmalardaki ihtilaflarla ilgili herkesin güvenilir kaynaklardan bilgi alabileceğini belirten Seibert, ancak "anlaşılmaz iddialar veya günah keçisi arayan nefret teorileri yaymanın başka birşey olduğunu" kaydetti. Hükümet sözcüsü, ayrıca protestolarda polise ve gazetecilere karşı "yüksek düzeydeki saldırganlığı" da kınadı.

Aşırı sağ uyarısı

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch de aşırı sağcıların protestoları kullanmak istediğine dikkat çekti. Münch, koronavirüsün komplo teorisyenleri kadar sağcı ve solcuları da çeken bir konu olduğunu belirterek gösterileri "aşırı sağcıların vatandaşların protestolarını gasp etme girişimi" olarak niteledi.

Almanya'da hükümetin salgın nedeniyle getirdiği kısıtlamalara karşı hafta sonunda çeşitli şehirlerde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmişti. Bazı protestocular salgının sağlık için oluşturduğu tehdidi sorgulayarak, vatandaşların çıkarlarına aykırı şekilde kısıtlamalar getirmek için virüsün suistimal edildiğini savunurken bu tür komplo teorileri sosyal medyada da yayılıyor.

Radikalleşme tehlikesi

Jena şehrindeki Demokrasi ve Sivil Toplum Enstitüsü Kurucu Direktörü Matthias Quent de protestolara aşırı sağcıların sızmış olabileceğini kaydederek şu ana kadar aşırı sağ ideolojisi ile bir ilişiği olmayan insanların dahi radikalleşme tehlikesi bulunduğuna dikkat çekti.

Sosyolog Quent, "Ümitsizlik ve güvensizlik hislerini nereye yönlendireceğini bilemeyen insanların uzun vadeli bir hedef peşinde olan aktörler tarafından toplanması endişe verici" şeklinde konuştu.

Protestolarda popülist ve komplo teorisyenlerinden oluşan grupların sesinin daha gür çıktığını ve meşru endişeleri olan grupların sesinin duyulmadığını belirten Quent, kısıtlamalara muhalefet edenlerin "küçük ancak sesi çok çıkan bir azınlık" olduğunu kaydetti. Yapılan anketler Almanların büyük çoğunluğunun hükümetin salgın kontrolünden memnun olduğunu gösteriyor.

epd / SSB, BK

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