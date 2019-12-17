 Alman hükümetinden kalifiye işgücü için ulusal uyum planı | ALMANYA | DW | 22.01.2020

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ALMANYA

Alman hükümetinden kalifiye işgücü için ulusal uyum planı

Almanya'da hükümet kalifiye eleman sıkıntısını çözmek için yeni bir Ulusal Uyum Eylem Planı hazırladı. Plana göre kalifiye göçmenler ülkelerinde Almanya konusunda bilgilendirilecek.

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Almanya'da hükümet ülkeye kalifiye elemanları çekmek için bir adım daha attı. Kabine Almanya'nın göçmenler için cazip bir ülke haline getirilmesini öngören Ulusal Uyum Eylem Planı'nın ilk bölümünü kabul etti. Plana göre Almanya göçmenlere yaşadıkları ülkede dil kursları verecek ve Almanya'ya dair bilgilendirme kampanyaları yürütecek. Bu sayede Almanya'nın kalifiye işgücü için cazip hale getirilmesi hedefleniyor. 

Eylem planıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, potansiyel göçmenlerin Almanya'ya göç etme kararı vermeden önce Almanya'daki yaşam hakkında mümkün olduğunca bilgilendirilmesinin gerekliliği belirtildi. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın kalifiye elemanlar konusunda diğer ülkelerle rekabet içinde olduğunu belirtti ancak "Diğer yandan insanların yanılgılarla Almanya'ya gelmelerini de istemiyoruz" dedi.

Almanya'da göçmen çalışanlar

Almanya'da göçmen çalışanlar

Sözcü 2015 ve 2016 yıllarında Almanya'ya gelen sığınmacıların tamamen yanlış yönlendirilmiş beklentilerle geldiğini hatırlattı. Örneğin Almanca'nın mesleki kariyer açısından ne kadar önemli olduğu konusunda insanların bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ise eylem planıyla ilgili olarak, "Göçten önce uyumun yönünü belirlemek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Muhalefet memnun değil

Muhalefetteki Yeşillere göre hükümetin göç konusunda aldığı önlemler yetersiz. Yeşiller partili Filiz Polat, göç ve uyumu olumlu hale getirmek için "ikna edici ve yenilikçi güç" eksikliği çekildiği görüşünde. Polat'a göre en iyi işgücünü kazanma yarışı için göç ve uyum konusunda iyi bir yönetim şart.

Sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) ise gelecekte kalifiye iş gücü sorunu olacağına şüpheyle yaklaşıyor. Parti dijitalleşme nedeniyle milyonlarca iş yerinin gelecekte kapanacağı görüşünde. 

Almanya'da kalifiye eleman sıkıntısının çözülmesi için 1 Mart'ta Nitelikli İşçi Göçü Yasası yürürlüğü giriyor. Yasa AB üyesi olmayan ülkelerden kalifiye işgücünün Almanya'ya gelerek çalışabilmesini kolaylaştırıyor.

dpa, AFP / HT, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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