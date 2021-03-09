 Alman hükümetinden HDP tepkisi | ALMANYA | DW | 18.03.2021

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ALMANYA

Alman hükümetinden HDP tepkisi

Alman hükümeti, HDP'yi kapatma davasının "orantılılık konusunda ciddi kuşkular yarattığını" bildirirken, HDP'li vekillere yönelik tutumu da "hukukun üstünlüğünü tehlike atacak" gelişmeler olarak nitelendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Berlin'deki binası

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Berlin'deki binası

Halkların Demokratik Partisi (HDP) hakkında kapatma davası açılması ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi Almanya'da tepkiyle karşılandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Alman hükümetinin HDP hakkında açılan kapatma davasından "büyük endişe" duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "HDP davası orantılılık konusunda ciddi kuşkular yaratıyor" denilerek, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP'li çok sayıda üye ve milletvekiline karşı cezai işlem uygulamasının, "Türkiye'deki hukuk devleti ilkelerinin işleyişi konusunda var olan soru işaretlerine yenilerini eklediği" ifade edildi. Bir demokraside "parti yasaklamanın ancak son çare" olması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, bundan sonraki sürecin "dikkatle izleneceği" belirtildi.

"Hukukun üstünlüğünü tehlikeye atacak gelişme"

Almanya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında HDP'li Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin yanı sıra çok sayıda HDP milletvekili ve üyesine yönelik davalar, "Türkiye'de hukukun üstünlüğü sürecini tehlikeye atacak" gelişmeler olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Federal hükümet, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülke olarak taahhüt ettiği yüksek demokratik ve hukukun devleti standartlarına uymasını beklemektedir" ifadesi kullanıldı. Alman hükümeti açıklamasında HDP'ye de PKK ile arasına açık bir mesafe koyma çağrısı yaptı. Açıklamada, "HDP'den de, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK ile arasına belirgin bir sınır koymasını bekliyoruz" denildi.

SPD milletvekili Dietmar Nietan

SPD milletvekili Dietmar Nietan

Sosyal Demokrat Parti: Demokrasiye yeni bir saldırı

Federal hükümet koalisyonunda yer alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) de, Türkiye'de HDP'ye yönelik gelişmeleri "demokrasiye yeni bir saldırı" olarak nitelendirdi. SPD Genel İdare Kurulu Türkiye Koordinasyon Grubu Başkanı Dietmar Nietan yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin yasaklanması için dava açılmasını "Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından ciddi bir gerileme" olduğunu belirtti. "Bu dava ve HDP'ye yönelik bütün baskılara derhal son verilmesini" isteyen Nietan, tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki kararının da uygulanması çağrısında bulundu. Nietan, Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine de tepki göstererek, bunun "Türk demokrasine ciddi bir saldırı" olduğunu ifade etti.

Alman hükümetine çağrı: Erdoğan'a desteğe son verin

Muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti ise Türkiye'de HDP'yi kapatma davasına tepki gösterirken, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik tutumunu da eleştirdi.

Yeşiller parti milletvekilleri Claudia Roth ve Cem Özdemir

Yeşiller parti milletvekilleri Claudia Roth ve Cem Özdemir

Yeşiller milletvekilleri Claudia Roth ve Cem Özdemir, yaptıkları ortak açıklamada HDP'ye yönelik kapatma davası açılmasının ardından Türkiye'de muhalefetin daha fazla desteklenmesi çağrısında bulundu. İki siyasetçi, HDP'nin kapatılması için açılan dava ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırma" çabalarının "yeni bir nitelik" kazandığını ifade etti. "Barışçıl, demokratik bir Türkiye için HDP bizim partnerimizdir" diyen Özdemir ve Roth, "Türkiye'ye dair umudunu kaybetmeyen herkesten, HDP'li siyasetçiler ile dayanışma içinde olmalarını bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

"Federal Hükümet ve Avrupa Birliği, Biden hükümeti ile birlikte artık Erdoğan'a karşı açık ifadeler kullanmalı" diyen iki siyasetçi, Ankara'nın "yaptırım seçeneğini de dışarıda bırakmayan net bir tavra" ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de, HDP'nin yasaklanmasının "milyonlarca seçmenin meşru bir şekilde siyasi temsiliyetinin çalınması" olacağını belirtirken, Almanya Başbakanı Angela Merkel'e Erdoğan'ı "desteklemeye son verme" çağrısında bulundu. Dağdelen, Alman hükümetinden "otokrat" olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü silah ve mali yardıma son verilmesini talep etti.

AB'den Türkiye'ye "demokratik yükümlülüklere" uyma çağrısı

HDP'nin kapatılması için dava açılmasına Avrupa Birliği de tepki gösterdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi yaptıkları ortak açıklamada, HDP'ye ilişkin gelişmelerden "derin endişe" duyduklarını ifade etti.

Ortak açıklamada, HDP'nin kapatılmasının "ülkedeki milyonlarca seçmenin haklarını ihlal edeceği" belirtildi. Ayrıca bunun "Türkiye'de temel haklarda yaşanan gerileme ile ilgili AB'nin endişelerini artırdığı ve Türk makamlarının reformlara ilişkin çabalarının güvenilirliğini zayıflattığı" kaydedildi. Borrell ve Varhelyi, Türkiye'ye "demokrasiye, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı dahil olmak üzere temel demokratik yükümlülüklerine acilen saygı gösterme" çağrısı yaptı.

 

DW,AFP,dpa / JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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