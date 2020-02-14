Alman hükümetinden Eren Keskin için adil yargılama çağrısı

Alman hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, 9 Eylül'de görülecek Özgür Gündem gazetesi ana davası duruşması öncesinde Eren Keskin ve yargılanan üç gazeteci için adil ve hukuk devleti çerçevesinde yargılama çağrısını tekrarladı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi Kofler, "Türk yargısına, Türkiye'nin yerine getirmesi gereken uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde Eren Keskin ve diğer sanıklara adil ve hukuk devleti gereklerine uygun bir yargılama süreci sağlaması yönündeki çağrımı tekrarlıyorum" diye konuştu.

Bärbel Kofler, "Basın ve düşünce özgürlüğü, çoğulcu demokratik toplumun omurgasını oluşturur. Türkiye'de, uzun süredir, sivil toplumu korkutma ve eleştirel sesleri sustarma yönünde kararlar alınıyor. Bu nedenle Eren Keskin'e karşı süren davayı yakından takip etmek gerekmektedir. Eren Keskin'in insanlar için gösterdiği çabaları ve kendisi için riskler taşımasına rağmen insan hakları konularını kararlılıkla gündeme getirmesi övgüyü haketmektedir" dedi.

Pandemi nedeniyle duruşma ertelendi

Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasının ardından gazetenin yönetici ve sorumlularının "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası" iddialarıyla yargılandığı ana davada, dosyaları ayrılan Eren Keskin, İnan Kızılkaya, Kemal Sancılı ve Zana Bilir Kaya’nın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 15 Mayıs'ta görülmesi öngörülen dava koronavirüs pandemisi nedeniyle 9 Eylül'e ertelenmişti.

Mahkeme, şubat ayında yapılan 16'ncı duruşmada Bilge Aykut ve Necmiye Alpay'ın beraatine ve Aslı Erdoğan'ın "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" ve "örgüt üyeliği" suçlarından beraatine hükmetti. Aslı Erdoğan'a yönelik "örgüt propagandası" suçlaması ise zaman aşımına uğrayarak düştü.

Özgür Gündem ana davasında Filiz Koçali, Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu, Zana Bilir Kaya, İnan Kızılkaya, Eren Keskin, Kemal Sancılı ve Bilge Aykut, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak", "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" ve "örgüt propagandası" iddialarıyla yargılanıyordu.

Alman hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Kofler, Eren Kesin hakkında başka davalarda da verilmiş ceza kararlarının bulunduğunu da belirterek, bunların temyizde olduğunu, Keskin hakkında bir mahkumiyet çıkması halinde onu 17 yıl 2 'aya varan hapis cezasının beklediğini hatırlattı.

DW / ETO,ET

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