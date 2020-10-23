 Alman hükümetinden Erdoğan′a Macron ve cami yanıtı | ALMANYA | DW | 26.10.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman hükümetinden Erdoğan'a Macron ve cami yanıtı

Alman hükümeti, Erdoğan'ın Macron'la ilgili açıklamalarını "kabul edilemez" diyerek kınadı. Hükümet sözcüsü, Erdoğan'ın Berlin'de bir camiye yapılan polis aramasıyla ilgili eleştirisine de yanıt verdi.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron hakkında yaptığı açıklamaları "Bunlar kesinlikle ve hiçbir şekilde kabul edilemez küçük düşürücü ifadeler" şeklinde değerlendirdi.

Seibert, "bunun özellikle de arka planında İslamcı bir fanatik tarafından işlenen cinayetin bulunması sebebiyle kabul edilemez olduğunu" ifade etti. 

Seibert, Erdoğan'ın Berlin'deki Mevlana Camii'ye yapılan polis baskınına ilişkin eleştirilerine de yanıt verdi. Polisin yasalar ve hukuk çerçevesinde işini yaptığını söyleyen Seibert, "Almanya'da inancını barışçıl şekilde yaşayanlar, anayasal koruma altındadır" şeklinde konuştu.

"Yeni bir dip nokta"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bugün yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron'a yönelik açıklamalarını "saldırı" olarak nitelendirerek bu saldırıların "yeni bir dip nokta" olduğunu söylemişti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron

Almanya'nın radikal İslamcılarla mücadelede Fransa ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Maas, İslamcı terörle mücadelenin ırkçılık ve İslamofobi ile aynı kefeye konulmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan bugün de Fransız mallarına boykot çağrısıyaptı.

Erdoğan, Berlin'deki camiye düzenlenen polis baskınıyla ilgili olarak Twitter hesabından "Berlin’deki Mevlana Camii’nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa’yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum" mesajını paylaşmıştı.

dpa,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan Macron'u provokasyon yapmakla suçladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u "İslam krizde" diyerek provokasyon yapmakla suçladı.  

Fransa Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Paris’e geri çağırdı.  

Benzer içerik

Türkei Präsident Erdogan

Erdoğan’dan Berlin’deki cami baskınına tepki 23.10.2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin’deki Mevlana Camisi’ne polis baskını düzenlenmesini kınadı. Erdoğan, söz konusu polis operasyonunun inanç hürriyetini yok saydığını belirtti.

Frankreich Paris | Staatstreffen | Erdogan und Macron

Erdoğan: Hakikaten kontrolden geçmesi lazım 25.10.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkındaki sözlerini bugün de yineleyerek “Hakikaten kontrolden geçmesi lazım” dedi. Erdoğan’a Fransa hükümetinin yanı sıra AB de tepki gösterdi.

Frankreich | Paris | Emmanuel Macron spricht nach einer brutalen Messerattacke

Fransa Ankara Büyükelçisi'ni geri çağırdı 25.10.2020

Fransa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız mevkidaşı Macron hakkındaki sözlerinin ardından Ankara Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere Paris’e geri çağırdı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert

Alman hükümetinden Erdoğan'a Macron ve cami yanıtı

Alman hükümeti, Erdoğan'ın Macron'la ilgili açıklamalarını "kabul edilemez" diyerek kınadı. Hükümet sözcüsü, Erdoğan'ın Berlin'de bir camiye yapılan polis aramasıyla ilgili eleştirisine de yanıt verdi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  