Alman hükümetinden DW'nin engellenmesine tepki

Alman hükümetinden DW ve VOA'e Türkiye'de erişim engeli getirilmesine tepki geldi. Bakan Claudia Roth, "bağımsız gazeteciliğin özgür ve adil seçimler için gerekli bir koşul" olduğunu vurguladı.

Almanya'da federal hükümetin Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth, Deutsche Welle (DW) ve Amerika Birleşik devletleri (ABD) merkezli Amerika'nın Sesi (VOA) haber portallarına lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle erişim engeli getirilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. "Bu, Türkiye'de zaten kısıtlanmış olan ifade ve basın özgürlüğü için kötü bir haber" diyen Bakan Roth, söz konusu gelişmenin kendini endişelendirdiğini belirtti.

Roth sözlerini, "Gazetecilerin bilgiye erişiminin ve çalışmalarının giderek azaldığını yakından izliyorum. Federal hükümet olarak bu konuyu Türk tarafındaki muhataplarımızla eleştirel bir şekilde görüşmeye devam edeceğiz. Bağımsız gazetecilik ve farklı görüşlere sahip çeşitli bilgi kaynaklarına erişim, özgür ve adil seçimler için gerekli bir koşuldur" şeklinde sürdürdü.

Claudia Roth Fotoğraf: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Federal Hükümet Sözcüzü Steffen Hebestreit da Cuma günü Berlin'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Federal hükümet, DW ve VOA'in Türkiye'deki internet sitelerinin engellenmesiyle ilgili haberleri üzülerek öğrendi" ifadelerini kullandı.

Açıklamasını, "Bu konuda bağımsız bir yayın kuruluşu olarak DW'nin ne gibi çıkarımlarda bulunacağı kendisine bağlıdır" şeklinde sürdüren Hebestreit, DW'nin bu konuda hukuki adımlar atacağına dikkat çekti. Alman hükümetinin Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğü konusundaki endişesinin sürdüğünü kaydeden Hebestreit, "Federal hükümet bu konuda Türk muhataplarla düzenli olarak eleştirel görüş alışverişinde bulunuyor ve Türkiye'de bağımsız gerçeklere dayalı gazetecilik için çalışmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Ana muhalefet de tepki gösterdi

Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) dış politika sözcüsü Jürgen Hardt da, engelleme kararının Türkiye'deki basın özgürlüğü açısından bir gerileme daha olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Jürgen Hardt Fotoğraf: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

"Türkiye'de basın özgürlüğünün sistematik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti tarafından baltalanması, Deutsche Welle'nin internet içeriklerine yönelik engelleme kararıyla yeni bir dip noktaya ulaştı" diyen Hardt, Türk hükümetinin talep ettiği lisans başvurusunun kabul edilmiş uluslararası bağımsız gazetecilik standartlarıyla bağdaşmadığını söyledi.

Birlik Partileri Meclis Grubu'nun bu konuda DW yönetimiyle aynı görüşte olduğuna dikkat çeken Hardt, "Erdoğan, bu kararla Türkiye'yi, vatandaşları interneti sadece hükümetlerinin istediği gibi kullanabilen Çin, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin arasına koymuştur. Oysa Türkiye'nin geleceği, hukukun üstünlüğü, özgürlük, demokrasi ve uluslararası dayanışmada Batı'nın yanındadır. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da bunu anlamasını umuyoruz" dedi.

Engelleme kararına lisans başvurusu yapılmaması gösterildi

Almanya merkezli Deutsche Welle ve VOA'in internet siteleri, lisans başvurusu yapmadıkları gerekçe gösterilerek Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Perşembe akşamı engellendi.

RTÜK, AKP ve MHP'li üyeleri oy çokluğuyla 9 Şubat'ta aldığı kararı doğrultusunda da görüntülü haberleriyle ilgili lisans başvurusu yapmamaları gerekçesiyle VOA Türkçe ve DW Türkçe'ye erişim engellemesi getirilmesi için yargıya başvurmuştu.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg da engelleme kararıyla ilgili olarak, "Yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde DW'nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin, Türkiye'de lisanslı medya, RTÜK'ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak" açıklamasını yaptı.

Kullanıcılar burada DW'nin sunduğu içeriklere ulaşmak için sansürü nasıl aşacaklarını öğrenebilirler.

DW / HS,ET