  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Başbakan Olaf Scholz
Başbakan Olaf ScholzFotoğraf: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
PolitikaAlmanya

Alman hükümetinden darbe planlarına sert tepki

4 saat önce

Alman hükümeti, darbe planladıkları gerekçesiyle aşırı sağ çevrelerden 25 kişinin tutuklandığı operasyonların ardından, "Aşırılıklara müsamaha gösterilmeyecek, en sert şekilde mücadele edilecek" mesajı verdi.

https://p.dw.com/p/4Kc4V

Almanya'da darbe planladıkları şüphesiyle 25 kişinin tutuklandığı geniş kapsamlı operasyonun yankıları sürüyor.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit, "İmparatorluk Vatandaşları" adıyla bilinen aşırı sağcı çevrelerden oluştuğu belirtilen örgütün planlarını "son derece tehlikeli" diye niteledi. "Burada, şimdiye kadar bildiklerimiz kadarıyla, demokratik hukuk devletimizi ortadan kaldırmayı planlayan bir örgütten bahsediyoruz" diyen Hebestreit, planlar arasında Federal Meclis'e silahlı baskının da bulunduğuna işaret etti.

Hebestreit, Başbakan Olaf Scholz'un geçen yıl göreve gelişinin hemen ardından yaptığı açıklamada aşırı sağı Alman demokrasisi karşısındaki en büyük tehdit olarak nitelendirdiğini hatırlatarak "Mevcut gelişmeler, bu tespitin ne kadar acı bir şekilde gerçek olduğunu göstermiştir" dedi. Ortaya çıkarılan örgütün, Almanya'yı bir arada tutan hukuk devleti, özgürlük, hak eşitliği, azınlıkların korunması gibi tüm değerlere karşı olduğunu belirten hükümet sözcüsü, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonunu tebrik ederek "Terörizme müsamaha göstermeyeceğiz. Gerektiğinde en sert şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu. Hebestreit, operasyona 3 bini aşkın polisin katıldığını belirterek bunun net bir mesaj olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı: Sert tutumumuzu sürdüreceğiz

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, "söz konusu terör örgütüne yönelik ülke çapında yürütülen soruşturmaların, İmparatorluk Vatandaşları olarak bilinen çevreden gelen terör tehdidini gözler önüne serdiğini" söyledi. Faeser, soruşturmalarda şimdiye kadar elde edilen bulguların, örgütün darbe fantazileri ve komplo ideoloijileriyle hareket ettiğini ortaya koyduğunu, darbe planlarının ne aşamada olduğu sorusunun soruşturma sürecinde daha netlik kazanacağını kaydetti.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser
İçişleri Bakanı Nancy FaeserFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Militan 'İmparatorluk Vatandaşları'nı demokrasiye, devletimize ve birlikteliğimiz için çalışan insanlara duyulan nefret bir arada tutmaktadır" diyen İçişleri Bakanı, bu nedenle resmi makamların hukuk devletinin tüm araçlarını kullanarak önlemler aldığını belirterek "Bu sert tutumu sürdüreceğiz" vurgusu yaptı.

Polis bu sabah Almanya'nın 11 eyaletinde 130'dan fazla ev, bina ve büroda aramalar gerçekleştirmiş, örgüt üyesi olduğundan şüphelenilen 22 ve onlara yardım ettiğinden şüphelenilen 3 kişi tutuklanmıştı.

Örgütün "en az bir yıldır" Almanya'da siyasi bir darbe planladığı ve darbe çerçevesinde Federal Meclis'e silahlı baskın planladığı düşünülüyor. Soruşturmaları yürüten Karlsruhe Başsavcılığı, örgütün "İmparatorluk Vatandaşları ve QAnon ideolojisi söylemleri üzerine kurulu komplo mitleri etrafında bir araya gelen bir oluşum" olduğunu, grubun, Almanya'nın şu an bir 'derin devlet' tarafından yönetildiğine inandığını bildirmişti.

Federal Meclis Başkanı Bärbel Bas da operasyonlar nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür ederek "Alınan önlemler, demokratik hukuk devletimizin dikkatli ve işlerliğe sahip olduğunu gösteriyor" dedi.

Koalisyon hükümetini oluşturan partilerin meclis grubu başkanları da Federal Meclis'e silahlı baskını da içeren darbe planlarının alarm verici nitelikte olduğunu kaydetti.

Alman Federal Meclisi
Alman Federal MeclisiFotoğraf: Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Gözler AfD'ye çevrildi

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, operasyonun açık tehditlere dayandığının görüldüğünü belirterek, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eski bir mensubunun da planlara dahil olduğunun anlaşıldığını, bunun son derece endişe verici olduğunu ifade etti.

Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanı Christian Dürr de AfD'ye yüklenerek "AfD'nin Almanya'yı düşünmediğini, gerçekte sadece parlamenter demokrasiyi yok etmeyi amaçladığını" söyledi. Dürr, "Eski bir AfD milletvekilinin darbe planlarına karıştığı yönündeki haberlerin doğru olduğu ortaya çıkarsa bu, AfD'nin bir parti olarak nasıl bir bataklığın içine saplanmış olduğunu gösterir" dedi.

Alman kamu yayıncılık kuruluşu ARD ile Spiegel dergisi, zanlılar arasında eski AfD milletvekili Birgit Malsack-Winkemann'ın da bulunduğunu, kendisinin planlanan darbe sonrasında Adalet Bakanı olmasının öngörüldüğünü bildirmişti. Berlin Senatosu, Berlin Eyalet Mahkemesinde yargıç olan Malsack-Winkemann'ı emekliliğe ayırmaya çalışmış, ancak bu girişim Ekim ayında mahkeme kararıyla engellenmişti.

Yeşiller partisi Meclis Grup Başkanı Katharina Dröge de "aşırı sağcı terörizmin Alman demokrasisi önündeki en büyük tehdit olduğunu belirterek "Aşırı sağcı örgütlerin amacı, bu devletin özünü tehlikeye atmaktır. Bunu tarih de göstermiştir. Demokratlar, içinde bulunduğumuz bu dönemde birlik olmalıdır" diye konuştu.

rtr,epd,AFP/BK,TY

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'da aşırı sağcı grup yasaklandı

Almanya'da aşırı sağcı grup yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı ilk kez İmparatorluk Vatandaşları adlı, Alman devletini tanımayan örgüte bağlı bir oluşumu yasakladı.
Politika19 Mart 2020

Alman Emniyet Teşkilatı Başkanı'ndan aşırı sağ uyarısı

Alman Emniyet Teşkilatı Başkanı'ndan aşırı sağ uyarısı

Alman Emniyet Teşkilatı Başkanı Münch'e göre güvenlik birimleri içindeki radikallerin üzerine gidilmeli. Münch, "Çok açık ve net söylüyorum: İmparatorluk Vatandaşları’nın (Reichsbürger) emniyette yeri yoktur" dedi.
Politika14 Mayıs 2019
"İmparator Vatandaşları"na yönelik yapılan bir operasyonda polis elde edilen bulguları karton kutu içerisinde polis aracına taşıyor.

"İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısı iki yılda yüzde 80 arttı

"İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısı iki yılda yüzde 80 arttı

Anayasayı Koruma Teşkilatı Alman devletini tanımayan aşırı sağcı "İmparatorluk Vatandaşları"nı destekleyenlerin sayısının 18 bin olduğunu açıkladı. Bu rakam iki sene öncesine göre yüzde 80'lik bir artış anlamına geliyor.
Politika29 Nisan 2018
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Alman hükümetinin insan hakları raporunda Türkiye eleştirisi

İnsan Hakları47 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Biyolojik çeşitliliğin azalması nasıl durdurulabilir?

Biyolojik çeşitliliğin azalması nasıl durdurulabilir?

Politika4 saat önce

Tepkilerin odağındaki cemaat: İsmailağa

Tepkilerin odağındaki cemaat: İsmailağa

Toplum6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç

6 soruda BİM tartışması

6 soruda BİM tartışması

Politika10 saat önce
Oy pusulaları

Seçim yaklaşırken: Demografi kimden yana?

Seçim yaklaşırken: Demografi kimden yana?

Politika13 saat önce
external

BİM mi ucuz, Tarım Kredi Kooperatifi mi?

BİM mi ucuz, Tarım Kredi Kooperatifi mi?

Ekonomi23 saat önce02:53 dak.
external

Madenciler eylemde

Madenciler eylemde

Politika24 saat önce03:34 dak.
Ana sayfaya dön