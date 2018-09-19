 Alman hükümetinde Maaßen krizi sürüyor | ALMANYA | DW | 21.09.2018

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ALMANYA

Alman hükümetinde Maaßen krizi sürüyor

Almanya’da koalisyon ortakları arasında Maaßen krizi sürüyor. SPD lideri Nahles, Maaßen’ın iç istihbarat servisinin başkanlığından azledilerek müsteşarlığa atanması kararının gözden geçirilmesini istiyor.

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Almanya'da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın başkanlığından alınarak İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına getirilen Hans-Georg Maaßen’a ilişkin kriz sürüyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles'in talebi üzerine Maaßen'a ilişkin kararın koalisyon ortakları tarafından yeniden müzakere edileceği açıklandı.

SPD lideri Nahles, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer’e yazdığı mektupta, Maaßen’a ilişkin kararı değerlendirmek üzere yeniden bir araya gelinmesini önerdiği belirtildi. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, Nahles mektupta “Halktan gelen olumsuz tepkiler, yanıldığımızı ortaya koyuyor” ifadesini kullandı. Nahles, mektubunda "Güven kazanmak yerine güven kaybettik” dedi.

Merkel bu hafta sonu çözüm istiyor

SPD lideri Nahles'in Maaßen meselesinin yeniden değerlendirilmesi talebi Merkel tarafından olumlu karşılandı. Merkel, Cuma akşamı Münih’te yaptığı açıklamada, Nahles ve Seehofer ile “durumu yeniden değerlendirme” konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "bu hafta sonu ortak, kabul edilebilir bir çözüm” bulunmasını istediğini söyledi. Meseleye çözüm bulunmasının "önemli ve gerekli” olduğunu vurgulayan Merkel, iç ve dış politikada çözüm bekleyen sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, hükümetin bu sorunlara odaklanması gerektiğine işaret etti.

CSU lideri ve İçişleri Bakanı Seehofer de Maaßen konusunun koalisyon ortakları arasında yeniden görüşülmesi talebini olumlu karşıladı. Seehofer, dpa’ya yaptığı açıklamada, "üzerinde uzlaşma sağlanacak bir çözümün mümkün olması hâlinde yeni bir görüşmenin anlamlı olacağına” inandığını söyledi. Seehofer, "bunun üzerinde düşünüldüğünü” de sözlerine ekledi. Koalisyon ortaklarının telefonda görüştüğünü söyleyen Seehofer, ancak söz konusu toplantının ne zaman yapılacağının henüz belli olmadığını aktardı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınan Hans-Georg Maaßen

Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanlığından alınan Hans-Georg Maaßen

Ne olmuştu?

Hans-Georg Maaßen, Almanya'nın Chemnitz kentindeki aşırı sağcıların gösterileri sırasında yabancı gibi görünenlerin “sürek avına” maruz kaldığına ilişkin görüntülere kuşkuyla yaklaştığına işaret eden açıklamalarda bulunmuştu. Maaßen’ın bu açıklamaları Almanya'da tepki toplamasına rağmen, İçişleri Bakanı Seehofer, Maaßen'a destek vermişti. SDP ise Maaßen’ın iç istihbarat servisinin başkanlığından azledilmesini istemişti. Bunun üzerine koalisyon ortakları Salı günü bir araya gelmiş ve bu toplantıdan Maaßen’ın görevinden alınması ve İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanması kararı çıkmıştı. Ancak Maaßen’ın müsteşarlığa atanarak terfi ettirilmesi kararı Nahles'te rahatsızlık yaratmıştı. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Maaßen konusunda SPD ve CSU arasındaki görüş ayrılığının neredeyse koalisyonun dağılmasına yol açacağını söylemişti. Karar SPD'nin yanı sıra muhalefet partileri tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. Maaßen’ın müstaşarlığa getirilmesi ile SPD’li müsteşarın emekliye sevk edilecek olması da SPD içinde hoşnutsuzluk yaratmıştı.

DW,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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