Alman Hükümeti: “Terörün hiçbir meşru gerekçesi olamaz”

Alman Hükümeti, 13 Türk vatandaşının Kuzey Irak'ta öldürülmesinedeniyle Türkiye’ye taziyelerini iletti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Andrea Sasse, hükümetin olağan basın toplantısında bir soru üzerine, Kuzey Irak’ta öldürülen Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

“Buradan kurbanların ailelerine derinden hissettiğimiz taziyemizi sunmak istiyoruz” diyen Sasse, “Terörün hiçbir meşru gerekçesi olamaz. Silahlı ihtilaflarda mutlaka insani uluslararası hukuka tümüyle riayet edilmelidir” ifadelerini kullandı.

AB: “Türkiye’nin acısını derinden paylaşıyoruz”

AB’nin Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da konuyla ilgili açıklama yaptı.

Delegasyon tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Irak’ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunar. Yakınlarını kaybetmiş yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaşıyoruz.”

ABD: “Derin üzüntü duyuyoruz”

ABD Yönetimi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “Türk vatandaşlarının Irak’ın Kürdistan bölgesinde ölümünden derin üzüntü duyduklarını" belirtti.

Price, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve son çatışmalarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz. Türk sivillerin, terör örgütü olarak sınıflandırılan PKK tarafından öldürüldüğü yönündeki bilgiler doğrulandığı takdirde, bunu mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktayız" dedi.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı düzenlediği Pençe Kartal-2 operasyonuyla ilgili açıklamasında, Gara bölgesindeki bir mağarada 13 Türk vatandaşının naaşına ulaşıldığını açıklamıştı.

“PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür” diyen Akar, “Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" bilgisini paylaşmıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından gece saatlerinde yaptığı paylaşımda Batılı ülkelere sitem ederek "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor” görüşüne yer vermişti.

Çavuşoğlu yine bugün yaptığı açıklamada da eleştirilerini sürdürerek, "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

PKK'ya yakın yayın organlarında, alıkonulan 13 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırısı sonucu hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Halk Savunma Merkezi (HPG) açıklamasında, "Üç gün boyunca gelişen ağır bombardımanlar, kamp dışında ve içinde gelişen yoğun çatışmalar elimizde esir olarak bulunan MİT mensubu, asker ve polislerin bir kısmının yaşamını yitirmesine yol açmıştır" denilmişti. Ancak Malatya Valisi Aydın Baruş, söz konusu iddiaları "Bombalı saldırı söylentileri alçakça bir provokasyondur" sözleriyle reddetmiş ve otopsi sonucu esir alınan 13 Türk vatandaşının yakından eteş edilerek öldürüldüğünün belirlendiğini açıklamıştı.

DW,rtr/BK,TY, DA, BÖ

©️ Deutsche Welle Türkçe