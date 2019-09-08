 Alman hükümeti: Türkiye′den kaçak göçün çözümü iade | ALMANYA | DW | 11.09.2019

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ALMANYA

Alman hükümeti: Türkiye'den kaçak göçün çözümü iade

Türkiye’den "kaçak göç" artıyor. Almanya, akını frenlemek için mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesi mekanizmasının daha etkin işlemesi gerektiğini savunuyor. İnsan hakları kuruluşları ise itiraz ediyor.

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Alman hükümeti, Türkiye’den Yunanistan’a artan "kaçak göçün" frenlenebilmesi için sığınmacıların Türkiye’ye geri gönderilmesini öngören mekanizmanın daha etkin uygulanması gerektiğini savunuyor.

Alman hükümetinin sözcüsü Steffen Seibert, son haftalarda Türkiye’den Yunanistan’a gelen göçmenlerin sayısındaki artışın dikkatle izlendiğini, konuyla ilgili olarak Yunanistan ve Türk hükümetleriyle irtibat halinde olduklarını söyledi.

Seibert, Yunanistan’a bu ay gelen göçmenlerin sayısında geçen yıl Eylül ayına kıyasla yüzde 8 oranında artış olduğunu söylemekle birlikte, bu oranın AB-Türkiye Mülteci Mutabakat öncesine kıyasla çok geride olduğunu kaydetti.

Etkin uygulama beklentisi

Türkiye ile mülteci mutabakatının, Ege adalarındaki gelişmelerle başa çıkmakta anahtar öneme sahip olduğunu vurgulayan Seibert, "Çünkü bu mutabakat Türkiye’ye geri gönderilmelerini öngörüyor" dedi.

Bu mekanizmanın daha önce planlandığı ve arzu edildiği şekilde uygulanmadığını aktaran hükümet sözcüsü, "Yeni Yunanistan hükümeti bu sürecin daha etkin uygulanması için gerekli adımları atacağını duyurdu, bizim buna güvenimiz ve desteğimiz tam" diye konuştu.

Seibert, sığınmacıların daha hızlı işleyecek süreçlerle Türkiye’ye geri gönderilmesi halinde Yunanistan adalarındaki durumun da "hafifleyeceğini" sözlerine ekledi.

Merkel ile Erdoğan telefonda görüştü

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla görüştüğü ve ikili ilişkilerin yanı sıra göç konusu ile Suriye ve Libya'daki gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Alman hükümetinden bir sözcü iki liderin “Ege Denizi‘ndeki göç durumu ve AB-Türkiye mutabakatı çerçevesinde göç akınının yönetilmesinde iş birliğini” görüştüğünü kaydetti.

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Mülteciler nedeniyle bölünen Samoslular

Hak savunucuları itiraz ediyor

2016 yılında imzalanan AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı, Türkiye’den kaçak yollarla Yunanistan’a geçen mültecilerin Türkiye’ye geri gönderilmesini, geri gönderilen her mülteci için de kaçak yollardan Avrupa’ya geçmeye girişmeyen Türkiye’deki bir Suriyelinin AB’ye kabul edilmesini öngörüyor.

Mutabakat, geri gönderilme korkusu nedeniyle Türkiye’den Avrupa’ya göçü frenlemişti. Ancak son aylarda sayılar dikkat çekici oranda arttı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) verilerine göre, son üç ayda Türkiye üzerinden Yunanistan adalarına geçen mültecilerin sayısı bir yıl öncesine kıyasla yüzde 114 arttı. Yunanistan’a geçen mülteci sayısı Temmuz ayında 5 bini buldu, Ağustos ayında ise 8 bin 103'e yükseldi.

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Avusturyalı göç uzmanı Knaus, Yunan adalarına gelen sığınmacıların artmasının Türkiye-AB mülteci mutabakatını bozabileceğine dikkat çekti. Knaus, Yunanistan'ı işaret etti. (11.09.2019)

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın sığınmacılar için gerekirse kapıların açılabileceği sözlerine tepki gösterdi. Miçotakis "Erdoğan Yunanistan'ı ve Avrupa'yı tehdit edemez" dedi. (08.09.2019)

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yunanistan ve Avrupa Birliği'ni sığınmacıları "ortada bırakmakla" suçladı. Yaklaşık 6 bin kişilik kamplarda 20 binden fazla sığınmacı kalıyor. (06.09.2019)

AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı'na itiraz eden insan hakları örgütleri ve mültecilere yardım kuruluşları, Ege adalarındaki mülteci kamplarında insani dram yaşandığına dikkat çekiyor.

Aralarında Alman mültecilere yardım kuruluşu Pro Asyl’ün de yer aldığı örgütler, Türkiye'ye geri gönderilen mültecilerin güvenli olmayan ülkelerine geri gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarına dikkat çekiyor.

Alman İçişleri Bakanlığı verilerine göre AB-Türkiye Mülteci Mutabakatı’nın yürürlüğe girmesinden bu yana toplam 1905 mülteci Türkiye’ye geri gönderildi. Hükümetin, Sol Parti’nin soru önergesine verdiği yanıtta ise 2018 yılında Türkiye’ye 322 mültecinin geri gönderildiği, 5 bin mültecinin ise gönüllü olarak Yunanistan’dan ayrıldığı belirtildi.

epd, DW / DA,SSB,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Mülteciler nedeniyle bölünen Samoslular  

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