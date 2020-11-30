 Alman hükümeti: Türkiye′deki yargı bağımsızlığına ilişkin kuşkular var | ALMANYA | DW | 02.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Alman hükümeti: Türkiye'deki yargı bağımsızlığına ilişkin kuşkular var

Alman hükümetinin İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye'de eleştirel seslerin tutuklanma riski altında olduğuna işaret edilerek yargının siyasi etki altında olduğuna ilişkin kuşkular bulunduğu belirtildi.

Türkei Fotoreportage Justiz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın hazırladığı ve dünya genelindeki durumun değerlendirildiği yeni İnsan Hakları Raporu, kabine üyeleri tarafından bugün kabul edildi. Raporda Türkiye, Rusya ve Çin'deki insan hakları durumunun kötüleştiğine dikkat çekiliyor.

Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde, ülkede 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra uygulanan olağanüstü halin son verilmesine rağmen bunun insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerinin devam ettiği belirtiliyor. Hükümeti eleştirenlerin tutuklanma ya da haklarında adli kovuşturma açılması tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, siyaset bağlantılı soruşturma ve davaların da yargı bağımsızlığına ilişkin kuşku doğurduğu ve sivil topluma gözdağı verdiği izlenimi yarattığı vurgulanıyor.

Raporda ayrıca Türkiye'deki din özgürlüğünün de uluslararası standartlara uymadığı belirtilerek kadınların da siyasette, toplumda ve ekonomide büyük ölçüde dezavantajlı olduğu ifade ediliyor. 

Çin ve Rusya'daki durum

Raporda Çin ve Rusya'ya da insan hakları konusunda benzer eleştiriler yöneltildi. Çin'de bireysel hakların giderek daha fazla kısıtlandığı vurgulanan raporda, özellikle ifade ve basın özgürlüğü gibi siyasi ve toplumsal hakların, ama aynı zamanda bilim ve din özgürlüğüne ilişkin hakların da bu kısıtlamalardan etkilendiği belirtildi. Çin'de insan hakları savunucularının da eylemleri nedeniyle yüksek hapis cezalarına çarptırıldığı kaydedildi.

Raporda, Rusya'daki insan haklarının da "endişe verici" boyutta kötüleştiği ifade edilerek 2019 yılındaki bölgesel seçimler sırasında toplanma hakkının sınırlandırıldığına değinildi. Rusya'da "Egemen İnternet" adlı yasal düzenlemenin de 2019 yılında internetteki sansür imkanlarını genişlettiğine işaret ediliyor.

28 ülke incelendi

2021-2022 yıllarını kapsayan raporda aralarında Türkiye, Rusya, Çin, Kuzey Kore, Suudi Arabistan'ın da olduğu 28 ülkedeki insan hakları durumu mercek altına alındı. Raporda Suriye'deki insan hakları ve uluslararası hukukunun durumu için de "tamamen felaket" değerlendirmesi yapılıyor.

Alman hükümetinin insan hakları raporu her iki yılda bir hazırlanıyor.

Video izle 03:44

İHD raporu: Ajanlaştırma, tehditle ifade alma ve kaçırılma olayları artıyor

dpa,AFP/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ankara’dan insan hakları açılımı

Adalet Bakanı Gül, yargı reformu kapsamında ikinci insan hakları eylem planı için hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Türkiye, AİHM’in hükmettiği hak ihlallerinde Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.  

AB Dönem Başkanı Almanya’dan Türkiye’ye mesajlar 

AKP Berlin Temsilciliği'nin düzenlediği toplantıda, Türk ve Alman siyasetçiler, Türkiye-AB ilişkilerini masaya yatırdı. Türkiye’ye seyahat uyarısı, AB üyelik süreci, Libya gibi konularda açıklamalar yaptılar.  

İHD: Türkiye’de baskı, tehdit ve kaçırmalar artıyor

İHD, Türkiye’de baskı ve tehdit yöntemleriyle ifade alma, mülakat yapma, ajanlaştırma ve kaçırma olaylarının 2020’de artarak sürdüğünü raporlaştırdı. Rapor "HDP de hedefte" diyor.  

Benzer içerik

Kroatien Zagreb | NATO Generalsekretär Jens Stoltenberg

Stoltenberg’den Doğu Akdeniz açıklaması: “Kaygılarım sürüyor” 30.11.2020

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim için “kaygılarım sürüyor” açıklamasını yaparken, Oruç Reis’in Antalya Limanı'na dönmüş olmasını olumlu bir adım olarak nitelendirdi.

Deutschland Oberndorf am Neckar | Waffenhersteller Heckler & Koch

Almanya’ya silah satışı eleştirisi 05.11.2020

Dünyanın en büyük silah ihracatçılarından Almanya, bu alandaki ticari faaliyetleri nedeniyle sık sık eleştiriliyor. Yapılan bir araştırma, bu silahların çocuk askerlerin olduğu ülkelere de gidebildiğini ortaya koyuyor.

Libyen | Truppen von General Chalifa Haftar

Libya'daki sürece müdahale edenlere yaptırım tehdidi 23.11.2020

Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya ortak bir açıklama yaparak Libya'daki barış sürecini engellemeye çalışan tarafları yaptırım uygulamakla tehdit etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Türkiye'de 65 Alman tutuklu

Almanya Dışişleri Bakanlığının verilerine göre Türkiye'deki cezaevlerinde 65 Alman vatandaşı bulunuyor, ayrıca 70 Alman da Türkiye'yi terk edemiyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Tüm zamanların en büyük futbolcularından efsanevi Arjantinli yıldız Diego Armando Maradona 60 yaşında hayatını kaybetti. Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü futbolcunun yasını tutuyor.  