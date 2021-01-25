Alman hükümeti seyahat yasağı planlıyor

Koronavirüs vakalarında son günlerde düşüş kaydedilen Almanya'da 19 Ocak'ta sertleştirilen kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılması ile ilgili beklentiler dile getirilirken, Federal Hükümet, mutasyona uğramış virüsün yaygın olarak görüldüğü ülkelerden gelecek olanlara giriş yasağı getirmeyi planlıyor.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, mutasyon geçiren virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden seyahatin yasaklanmasının planlandığı açıkladı. Seehofer, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu ülkelerin İngiltere, Portekiz, Güney Afrika ve Brezilya olacağını söyledi. İlgili bakanlıklarla getirilecek istisnaların müzakere edildiğini belirten Seehofer, Alman vatandaşları ile nakliyat alanında çalışanların yasak kapsamı dışında bırakılabileceğini ifade etti.

Seehofer, Avrupa Birliği (AB) iç işleri bakanları ile yapacağı toplantı öncesindeki açıklamasında, mutasyonlu virüse karşı AB çözümünü beklemeyeceğini de belirterek, bu nedenle ulusal düzeyde çözüm arayışı içinde olduklarını kaydetti. İlgili bakanlıklarla görüşmelerin sürdüğünü belirten Seehofer, Cuma gününe kadar uzlaşma sağlanmasının beklendiğini ifade etti.

Seehofer, seyahat yasağı ile hedefin "Çok bulaşıcı olan bu virüsün Almanya'ya gelmesini engellemek" olduğunun altını çizdi.

Spiegel yazmıştı

Seehofer'in açıklaması, haftalık Spiegel dergisinin konuyla ilgili haberinin ardından geldi. Spiegel, koronavirüs mutasyonlarının yüksek olduğu ülkelerden girişlerin yasaklanmasını öngören düzenlemeye ilişkin taslak ilgili birimler tarafından değerlendirildiğini yazdı. Bild gazetesi ise giriş yasaklarının mutasyonun yoğun olarak görüldüğü Güney Afrika gibi ülkeleri kapsayacağını yazdı.

Muhalefetten tepki

Mutasyonlu virüse karşı mücadele kapsamında, seyahat yasaklarının gündeme getirilmesi, muhalefetin eleştirilerine neden oluyor.

Hür Demokrat Parti (FDP) İç Politika Uzmanı Stephan Thomae, Augsburger Allgemeine gazetesinin Perşembe günkü sayısında yayımlanan mülakatında, Federal Hükümeti eleştirerek, seyahat kısıtlamalarının kapsamının genişletilmesiyle ilgili planları "hükümetin başarısızlığının bir ifadesi" olarak değerlendirdi.

"Koronavirüs ve mutasyonları son derece tehlikelidir, ancak savaşta da değiliz" diye konuşan uzman, kara sınırlarında ve havalimanlarında daha fazla hızlı koronavirüs testi yapılması çağrısında bulundu.

Almanya'daki kısıtlamalar kapsamında birçok mağaza kapalı

Kısıtlamaların kaldırılması tartışmaları sürüyor

Hükümet seyahat yasağı ile tedbirleri artırmayı planlarken, ülke içindeki kısıtlamaların Şubat ayı ortasından itibaren gevşetilmesi yönündeki beklentiler de artıyor.

Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Başbakanı Manuela Schwesig Çarşamba günü yaptığı açıklamada kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesini öngören bir eylem planı hazırladıklarını söyledi. Söz konusu plan Şubat ortasından itibaren yaşama geçirilecek ve dört aşamadan oluşacak.

Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer ise hükümete yaptığı çağrıda kısıtlamaların kaldırılması için tüm eyaletleri kapsayan ortak bir eylem planı hazırlanmasını istedi.

Neue Osnabrücker Zeitung gazetesinde Perşembe günü yayınlanan bir haberde Aşağı Saksonya eyaletinin de enfeksiyonların daha da düşmesi durumunda uygulanmak üzere gevşemeye dair bir plan hazırladığı ifade edildi.

Saar eyaleti Başbakanı Tobias Hans ise kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik tartışmalar için henüz erken olduğunu söyledi. Funke Medya Grubu gazetelerine konuşan Hans, "Şimdi gevşetmeyi tartışmak benim görüşüme göre yanlış bir sinyal" dedi. Hristiyan Demokrat politikacı, bir hafta içinde 100 bin kişide 50'den az yeni enfeksiyon hedefine ulaşılmadığı sürece sıkı önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kısıtlamaların kapsamının genişletilmesi bağlamında alınan kararlar gereği okulların kapatılmasına ilişkin tartışmalar da sürüyor. Bazı uzmanlar okulların yeniden normal eğitim sürecine geçmesini isterken, bazı uzmanlara göre bu durumda salgının yayılma hızı yeniden artış gösterecek.

Eğitim Bakanı Anja Karliczek ise okulların şu an için açılmasına karşı olduğunu belirtti. Neue Berliner Redaktionsgesellschaft bünyesindeki gazetelere konuşan Bakan, "Sadece enfeksiyon sayıları istikrarlı bir şekilde azaldığında ve mutasyonlar hakkında daha kesin bilgiye sahip olduğumuzda okullar yavaş yavaş tekrar açılabilir" dedi.

AstraZeneca ile ilgili tartışmalar sürüyor

Aşı sorunu çözülmedi

Avrupa Birliği (AB) ile aşı üreticisi AstraZeneca arasındaki anlaşmazlık hâlâ çözülmedi. Çarşamba akşamı AB yetkilileri ve şirket temsilcileri ile düzenlenen kriz toplantısında ilerleme kaydedilmedi.

AB Komisyonun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AstraZeneca Yönetim Kurulu Başkanı Pasal Soriot ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak "şu an için durumda bir değişiklik olmadığını" söyledi.

Bu durumda AstraZeneca aşılarının Almanya ve diğer AB ülkelerine gecikmeli olarak gelmesi bekleniyor.

AB, AstraZeneca ile Cuma günü AB tarafından onaylanması beklenen aşılar için 400 milyon dozluk bir çerçeve anlaşması imzalamıştı. Ancak, üretici firma geçen hafta beklenmedik bir şekilde teslimatta bir azalma olacağını açıklamıştı.

AB Komisyonu ise şirkete üretimi artırması karşılığında 336 milyon euro teşvik vaat etmiş ve bu miktarın bir kısımını da ödemişti. AB, şirketin buna rağmen planlanan miktarda aşıyı zamanında teslim edemeyeceğini açıklamasına tepki gösteriyor.

dpa/TY,JD

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