Alman hükümeti koronavirüs önlemlerini sertleştirmeye hazırlanıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün eyalet başbakanları ile koronavirüs salgını ile mücadelede uygulanan karantina önlemlerinin etkilerini ele alacak. Düzenlenecek video-konferansta Kasım ayı başında yürürlüğe giren kısmi karantina önlemlerinde değişikliğin gerekli olup olmadığının gündeme gelmesi bekleniyor.

Çeşitli medya kuruluşlarının elindeki karar taslağına göre, Alman hükümeti 23 Kasım'da yapılacak toplantıda mevcut karantina önlemlerini sertleştirmeyi planlıyor. Buna göre, okulların açık kalması ancak özel buluşmaların asgariye düşürülmesi öngörülüyor. Federal hükümetin planları arasında kamuya açık alanlardaki buluşmaların iki haneden en fazla iki kişi ile sınırlandırılması yer alıyor. Aile içinde yapılan kutlamaların ise Noel tatiline kadar iptal edilmesi isteniyor. Ayrıca öksürük, nezle gibi soğuk algınlığı belirtileri gösterenlerin derhâl karantinaya alınması da öneriler arasında. Almanya'da halihazırda dışarıda iki haneden 10 kişiye kadar buluşmalara izin veriliyor.

Okullarda maske takma zorunluluğu

Alman hükümeti gençlerin ise dışarıda en fazla bir arkadaşıyla görüşebilmesine imkan verilmesini istiyor. Öte yandan okullarda maske yükümlülüğünün genişletilmesi de planlanıyor. Buna göre öğrencilerin ve öğretmenlerin okul bahçesinde ve sınıfta maske takması öngörülüyor. Ayrıca okullarda sınıfların çok küçük olması durumunda ikiye ayrılması da planlanıyor.

Alman hükümetinin söz konusu önlemlerin sertleştirilmesi talebini, "Son günlerdeki veriler yüksek ekpansiyonel enfeksiyon dinamiğinin durdurulabildiğini gösteriyor ancak yeni enfeksiyon sayısının azaltılamadığı dikkat çekiyor. Bu nedenle enfeksiyonların azaltılabilmesi için yeni çabalara ihtiyaç var" sözleriyle gerekçelendiriliyor.

Almanya Başbakanı Merkel, hafta sonu yayınladığı haftalık video-mesajında, "Bu kış bize karşı çok talepkar olacak" demişti.

Muhalefet tepkili

Almanya'da muhalefet koronavirüsle mücadele önlemlerinin genişletilmesi planlarına tepkili. Die Welt gazetesine konuşan Hür Demokrat Parti (FDP) Meclis Grup Başkanı Marco Buschmann, mevcut önlemlerin dahi "aşırıya kaçtığını" ifade etti. Buschmann, "Temas sınırlamaları ve hijyen önlemlerine riayet etmek gerektiği aşikar. Ancak otel ve restoranların kapanması, hijyen konsepti olan kültür etkinliklerinin iptal edilmesi ölçüsüz ve vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor" dedi.

AfD MEclis Grup Başkanı Alice Weidel da aynı gazeteye açıklamasında, "Temel hakların feshedilme şekli demokratik devleti mezara gömüyor" dedi.

dpa/BÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe