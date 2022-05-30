Alman ordusuna ek fonda uzlaşma

Almanya'da hükümeti oluşturan üç parti muhalefetteki Hristiyan Birlik ile Alman ordusuna 100 milyar euroluk ek fon ayrılmasının anayasa ile güvence altına alınması konusunda uzlaşma sağladı.

Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada koalisyon hükümetini oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Berlin'de yaptığı üç saatten fazla süren görüşmelerin "başarıyla sonuçlandığı" açıklandı. Yazılı açıklamada, "Alman ordusunun önümüzdeki yıllarda 100 milyar euroluk ek yatırımla güçlendirilmesini birlikte sağlayacağız" ifadesine yer verildi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden üç gün sonra (27 Şubat 2022) savaşı "dönüm noktası" diye nitelendirerek Almanya'nın savunma harcamalarını artıracağını ve bunun için 100 milyar euroluk en fon öngörüldüğünü duyurmuştu. Scholz, fonun yatırım ve teçhizat için kullanılacağını belirtmiş ve bu kararla her yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinden fazlasının savunmaya yatırım için ayrılacağını ifade etmişti. NATO'nun gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sinin savunma bütçesine ayrılması talebinin yerine getireleceği, koalisyon protokolünde açık bir şekilde belirtilmemişti. Almanya'nın halihazırda savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 1,55'i düzeyinde.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Fotoğraf: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Hükümetin Hristiyan Birlik'e ihtiyacı var

100 milyar euroluk ek fonun anayasa ile güvence altına alınması için Federal Meclis'te üçte iki çoğunluğun onayı gerekiyor. Koalisyonu oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP bunun için Hristiyan Birlik partileri ile uzlaşma arayışına girmişti. Meclis yaz tatiline girmeden söz konusu uzlaşmanın meclisten geçmesi planlanıyor.

Hükümet ortakları ile Hristiyan Birlik partileri arasında bu konudaki görüşmeler haftalardır sürüyordu. Hristiyan Birlik partileri gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2’sinin savunma bütçesine ayrılmasının kalıcı olmasını talep ediyor.

Almanya 100 milyar euroluk ek fonla Tornado jetlerinin yerine ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı almayı planlıyor. Bunun yanı sıra ordunun ihtiyacı olan nakliye helikopterlerinin satın alınması ve askerlerin donanımlarının iyileştirilmesi planlanıyor.

DW,AFP,rtr / HT,BÖ