 Alman hükümeti İdlib için insani yardıma hazır | DÜNYA | DW | 03.10.2018

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DÜNYA

Alman hükümeti İdlib için insani yardıma hazır

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ziyaretinde Alman hükümetinin İdlib’e insani yardıma hazır olduğunu açıkladı. Bakan, ABD’nin olası bir ortak askeri operasyona destek için yaptığı çağrıya ise olumlu yanıt vermedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ve ABD'li mevkidaşı Pompeo

Almanya Dışişleri Bakanı Maas ve ABD'li mevkidaşı Pompeo

Almanya, İdlib vilayetinde bir insani kriz olduğu takdirde bölgeye yardım göndermeye hazırlanıyor. ABD'ye resmi bir ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerikan mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede, Alman hükümetinin bu konuda hazırlık yaptığını aktardı. Maas, ikili görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Almanya'nın olası adımları arasında Türkiye üzerinden yardım sevkiyatını ve İdlib'deki hastanelerin yenilenmesini saydı. Maas, bu adımlar konusunda Berlin'in Washington ile "çok sıkı” bir şekilde koordineli hareket edeceğini kaydetti.

İdlib uzlaşması "büyük bir adım

Türkiye ile Rusya arasında varılan uzlaşma uyarınca, İdlib’in sınırlarında 15-20 kilometre derinliğinde, silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması öngörülüyor. Alman Dışişleri Bakanı Maas, "büyük bir adım” olarak nitelendirdiği bu uzlaşmanın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin kimyasal silah kullanmasının önlenmesine katkı sağlayabilecek bir gelişme olabileceğini de belirtti.

Syrien Zerstörung in der Provinz Idlib

Maas, Esad'a bağlı birlikler kimyasal silah kullandığı takdirde Alman ordusunun misilleme niteliğindeki bir operasyona katılmasının söz konusu olmayacağını belirtti. Böyle bir misyon için Federal Meclis'in yeşil ışık yakması gerektiğini ve böyle bir kararın çıkmasının çok az bir ihtimal olduğunu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da bildiğini söyleyen Sosyal Demokrat politikacı, iki hükümetin de ortak hedefinin, kimyasal silahlarla bir saldırı olmasının önüne geçmek olduğunu söyledi. ABD, Şam yönetiminin İdlib’de sivillere karşı kimyasal silah kullanması durumunda yapılacak misilleme operasyona katılması için Eylül ayı ortasında Almanya'ya çağrıda bulunmuştu.

Suriye Anayasa Komitesi için baskı artırılacak

Dışişleri Bakanı Maas, Almanya ve ABD'nin Suriye'de yeni bir siyasi başlangıç konusunda birlikte çaba sarf etmek istediklerini vurguladı. Maas, BM denetiminde yapılacak seçimlere zemin hazırlayacak yeni bir anayasa için Suriye Anayasa Komitesi'nin "mümkün olduğu kadar çabuk” kurulması için iki ülkenin de baskıyı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

"Almanya Yılı başlıyor

Maas, Washington’daki ziyareti sırasında Almanya’nın birleşmesinin yıl dönümü nedeniyle Alman Büyükelçiliği’ndeki törene de katılacak. Maas burada aynı zamanda, Kasım 2019’a kadar ABD’de binden fazla etkinlik ve 300’den fazla projeyi kapsayacak olan “Almanya Yılı”nı başlatmış olacak.

AFP/AÜ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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