 Alman hükümeti: Hastanelerdeki durum çok ciddi | ALMANYA | DW | 04.01.2021

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ALMANYA

Alman hükümeti: Hastanelerdeki durum çok ciddi

Alman hükümeti sözcüsü, hastanelerdeki durumun "çok ciddi" olduğunu söyledi. Almanya'da 10 Ocak'a kadar geçerli olan kapanma önlemlerinin uzatılması bekleniyor.

Deutschland | Intensivstation des Universitätsklinikums Aachen

Berlin'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, koronavirüs pandemisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Almanya'da hastanelerdeki durumun "çok ciddi" olduğunu ifade eden Seibert, Noel ve tatil günlerinde bildirilmeyen vakalar olduğuna işaret ederek şu anda yeni vaka sayısı hakkında net bir değerlendirme yapılamayacağını söyledi.

Seribert, ayrıca hükümetin aşı stratejisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Hükümetin, Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) ile birlikte aşı temin etmesi kararının arkasında durduğunu belirten Seibert, "Biz bunun doğru yol olduğuna eminiz" dedi. Gazetecilerin çok az sayıda aşı sipariş edilmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesine ilişkin sorularını da Seibert "eyaletlere göre uygulamaların farklılık gösterdiğini belirterek aşılamanın her yerde en iyi şekilde işlemediği" şeklinde cevaplandırdı.

Alman Sağlık Bakanlığından bir yetkili, "Başlarda aşı arzının yeterli olmayacağı biliniyordu" diye konuşmuştu.

Köln | Coronakrise: Weihnachts Lockdown

Önlemlerin uzatılması bekleniyor

Diğer yandan Almanya'da Aralık ortasında yürürlüğe giren ve 10 Ocak'a kadar geçerli olan tam kapanma önlemlerinin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları Balı günü düzenlenecek toplantıda önlemlerin uzatılmasını ele alacak.

Toplantı öncesi açıklama yapan enfeksiyon sayılarının yüksek seyrettiği Bavyera, Saksonya ve Thüringen'in başbakanları önlemlerin en erken Ocak sonuna kadar uzatılmasını talep etti. Ancak özellikle anaokulları ile okulların kapanması konusu eyaletler arasında tartışma yaratıyor. Vaka sayılarının göreli olarak düşük seyrettiği eyaletler yüksek sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesini talep ederken bazı eyaletler ise 1-15 Şubat arasında başlayacak olan kış tatilinin öne çekilmesini talep ediyor.

"Yeni risklere girilmemeli"

Bild gazetesine konuşan Bavyera Başbakanı Markus Söder de "Tam kapanmayı Ocak sonuna kadar uzatmak zorundayız" dedi. 31 Ocak'tan sonra  nasıl bir yol izleneceğine ilişkin net bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Söder, "Şu anda önümüzü görebildiğimiz ölçüde karar alıyoruz" dedi.

Saksonya Başbakanı Tobias Hans ise Funke Medya Grubu'na açıklamasında, federal hükümet ile eyalet yönetimlerinin koronavirüsün yeni varyantını göz önünde bulundurarak yeni risklere girmemesi gerektiğini söyledi. Hans, "Hastanelerimiz sınıra dayandı; tam kapanma önlemleri uzatılmadan durumu kontrol altına alamayız" diye konuştu.

Almanya'da yüksek vaka sayıları ve ölü sayısındaki artış nedeniyle 16 Aralık'ta sadece acil ihtiyaçların karşılanmasına yönelik işletmelerin açık kalmasını öngören kapanma önlemleri yürürlüğe girmişti.

Reuters,dpa/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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