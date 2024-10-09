Alman hükümeti ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü

Alman hükümeti ekonomik üretimin bu yıl yüzde 0,2 oranında düşmesini bekliyor.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck Berlin'de yaptığı açıklamada, gayri safi yurtiçi hasılanın gelişimine ilişkin tahminlerin önemli ölçüde aşağı doğru revize edildiğini belitti.

İlkbaharda federal hükümet gayrisafi yurtiçi hasılada yüzde 0,3'e tekabül eden hafif bir artış öngörüyordu.

Başlıca ekonomi araştırma enstitüleri de kısa bir süre önce beklentilerini aşağı yönlü revize ettiğinden hükümetin düzeltme açıklaması sürpriz olarak karşılanmadı. Ekonomi enstitüleri yüzde 0,1'lik bir düşüş olacağını tahmin ediyor.

Alman hükümetinin ekonomik büyüme hedefinde revizeye gitmesinin temel nedeni olarak şirketler ve halkta görülen tedirginlik gösteriliyor.

Faiz oranlarının sürekli yüksek seyretmesi yatırımları yavaşlatıyor, şirketler değişken ekonomik ve jeopolitik durum nedeniyle temkinli davranıyor ve özel hanehalkları konuta ya da tüketime yatırım yapmak yerine gelirlerini giderek daha fazla ellerinde tutmayı tercih ediyor.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck gayri safi yurtiçi hasılanın gelişimine ilişkin tahminlerin revize edildiğini açıkladı. Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

2025'te toparlanma bekleniyor

Alman hükümeti önümüzdeki yıl için bir önceki yıla kıyasla daha iyimser bir tablo bekliyor. Hükümetin tahminine göre 2025'te yüzde 1,1'lik bir büyüme gerçekleşecek.

Özel tüketimin yeniden canlanacağı ve yurt dışından daha fazla sanayi ürünü satın alınacağı da hükümetin beklentileri arasında. Böylece Alman şirketlerinin yeniden yatırım yapma konusunda kendilerine daha fazla güvenebilecekleri belirtiliyor.

Alman hükümeti ayrıca vergi indirimi, işgücü teşvikleri ve elektrik fiyatlarında indirimlerin öngörüldüğü büyüme paketinin de ekonomiye olumlu katkısı olacağından yola çıkıyor.

Ekonomi Bakanı Habeck, "Eğer bu önlemler tam olarak uygulanırsa ekonomi daha güçlü bir şekilde büyüyecek ve daha fazla insan iş hayatına geri dönecek" dedi.

Bakan sözlerini, "İşte bu nedenle büyüme girişimine yönelik tedbirleri halihazırda herkes kararlılıkla uygulamalı" diye sürdürdü.

Büyüme paketi yeterli olacak mı?

Önde gelen ekonomik araştırma enstitüleri son zamanlarda ekonomik büyüme paketinin gerekli ivmeyi sağlayıp sağlayamayacağı konusunda kuşkularını dile getiriyor. Enstitüler pek çok önlemin henüz hayata geçirilmediğine dikkat çekiyorlar.

Habeck de ekonomik büyümenin yeniden canlanabilmesi için daha fazla önlemlere gereksinim duyulduğunu kabul ediyor. Bakan, şebeke ücretlerinde önemli bir indirim ve örneğin veri korumada bürokrasinin azaltılması gibi önerilerde bulunuyor.

Federal hükümetin ekonomik tahminleri aynı zamanda bir sonraki vergi tahmini için de temel teşkil ediyor.

Tahmin edilenden daha düşük vergi gelirleri ve daha yüksek sosyal güvenlik harcamaları, koalisyon hükümetinin bütçe müzakerelerini zora sokabilir. Ancak aynı zamanda daha düşük büyüme beklentileri, borç freni mekanizması nedeniyle daha yüksek borçlanmaya da yol açabilir.

dpa/TY,JD

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