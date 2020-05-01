Alman hükümeti: AKP ve Milli Görüş arasında artan bir temas var

Alman hükümeti, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Görüş arasındaki bağlantı konusunda yöneltilen bir soru önergesini yanıtladı. Almanya'da iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izlenen Milli Görüş, Müslüman Kardeşler örgütüyle de ilişkilendiriliyor.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesine verilen yanıtta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP ile Milli Görüş arasında giderek artan bir temas bulunduğu belirtildi.

Alman hükümetinin yanıtında Erdoğan'ın ideolojik ve siyasi köklerinin Milli Görüş hareketine uzandığına işaret edilerek AKP'nin kuruluşunun ardından Milli Görüş'ün Erdoğan'ı "hain" olarak gördüğü, uzun bir süre bağlantıların zayıf kaldığı, ancak özellikle 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında temasın yoğunlaştığı kaydedildi.

Müslüman Kardeşler bağlantısı

Soru önergesine verilen yanıtta ayrıca Milli Görüş ve Müslüman Kardeşler örgütü yöneticileriyle Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı ve Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) arasındaki bağlantılara da işaret edildi. Alman hükümeti, bu bağlantıların ortak organize edilen etkinliklerde de görüldüğünü belirtti.

Hükümetin yanıtında, "Türk devletinin Almanya'daki Türkiye kökenli topluluklar üzerinde nüfuz kurma çabalarının devam ettiği, ayrıca Ankara'nın Alman toplumundaki siyasi irade oluşumu ve karar alma mekanizmalarına etki etmeye çalıştığı" tespitine de yer verildi.

"İlk kez telaffuz edilmesi memnuniyet verici"

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen, Alman hükümetinin "Erdoğan'ın ideolojik ve siyasi köklerinin antidemokratik Müslüman Kardeşler örgütüne dayandığını ilk kez resmen telaffuz etmesinin memnuniyet verici olduğunu" belirterek "İslamcı-milliyetçi Erdoğan ağı, Almanya'da kamu güvenliği önünde bir tehlikedir ve devlet tarafından teşvik edilmek yerine yok edilmelidir" dedi.

Almanya'da DİTİB'in çeşitli eyaletler tarafından desteklendiğine işaret eden Dağdelen, dış politikada da Alman hükümetini "Türkiye'nin neo-Osmanlıcı politikalarına karşı Avrupa'da ortak bir tavır takınılmasını engellemek" ve "AB'de bölünmüşlüğü teşvik etmekle" suçladı.

AFP/BK,HS

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