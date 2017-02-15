Alman hükümeti aşı olanlar ve hastalığı atlatanlara istisnalar planlıyor

Alman hükümeti, Covid-19 aşısı olanlar, hastalığı atlatanlar ve testi negatif çıkanlara hali hazırdaki kısıtlamalarda belirli kolaylıklar tanımaya hazırlanıyor. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) ulaştığı hükümet içinde üzerinde uzlaşma sağlanan taslak, önümüzdeki Pazartesi günü Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının yapacağı aşı zirvesine hazırlık niteliği taşıyor. Aşı olanların, hastalığı atlatarak tamamen iyileşenlerin kısıtlamalar konusunda belirli kolaylıklara sahip olması konusunda karar yetkisi hükümette. Ancak Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi'nin de buna onay vermesi gerekiyor.

Taslak seyahat kuralları, dükkanlara giriş ve belirli hizmetlerde Covid-19 aşısı olanlar, hastalığı atlatıp iyileşenler ve bir hafta içinde yüz binlik nüfus içinde vaka sayısının 100'ü aştığı bölgelerde koronavirüs test sonucu negatif çıkanların bazı istisnalardan yararlanmasını öngörüyor. Virüs mutasyonunun yaygın olduğu bölgelerden gelenler ise bunun dışında bırakılıyor.

Söz konusu taslak metin "Enfeksiyonun durumundaki gelişme, aşılanma oranı ve aşılananların, iyileşenlerin ve test yaptıranların virüsü bulaştırma tehdidine dair bilimsel verilere bağlı olarak korunma önlemlerine dair istisnalar yapılacak" denildi. Maske takılması ya da sosyal mesafe kuralları aşılanananlar, iyileşenler ve testi negatif çıkanlar için de uyulması gereken kurallar olmaya devam edecek.

Somut olarak temas kısıtlamalarına getirilecek istisnalar AB içinde izin verilen aşılarla aşısı yapılanlar ve iyileşenlere özellikle yaşlılar yurdu ve bakımevlerinde geçerli olacak. Sokağa çıkma kısıtlamalarında da bu kişilere kolaylıklar tanınması öngörülüyor. Ancak müze ya da yüzme havuzları istisna kapsamında olmayacak.

Covid-19'u geçirip iyileşenlerde en az 28 gün önce yapılmış sonucu pozitif çıkan PCR testi koşulu aranıyor. Hastanın iyileşmesinin üzerinden altı ay geçene kadar bu kişiler istisnalardan yararlanabilecek.

"Ayrıcalık değil"

Söz konusu taslak metinde bu kolaylıkların belirli kişi ya da gruplara ayrıcalık olarak tanınmadığının altı çiziliyor ve tam tersine "temel haklara yönelik haksız ihlallerin kaldırılmasına hizmet amacıyla" ifadesi kullanılıyor.

Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Şayet aşının sadece aşı olan kişiyi değil, virüsü başkalarına taşımasını engelleyebildiği tescillenirse o zaman önlemlerde bu dikkate alınmak zorundadır" dedi.

"Yasa değişikliği yürürlüğe girdi"

Almanya'da hafta içinde Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen korona önlemlerine ilişkin yeni yasa bugün yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, eyalet farkı gözetmeksizin aynı önlemlerin uygulanmasını mümkün kılacak. Halkı enfeksiyondan koruma yasasına göre, bir yerleşim yerinde son yedi gün içinde 100 bin kişide kaydedilen yeni koronavirüs vaka sayısının üç gün arka arkaya 100'ü aşması halinde "fren" çekilerek, bazı kısıtlamalar devreye girecek. Örneğin tartışma yaratan gece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanacak. Saat 22.00 ile 05.00 arasında işe ya da doktora gitmek gibi zorunlu haller dışında sokağa çıkılmayacak. Açık havada tek başına spor yapmak gece yarısına kadar mümkün olacak. Sosyal teması kısıtlamak için bir hanede ikamet eden kişilerin başka bir haneden en fazla bir kişi ile özel ya da kamusal alanda görüşmesine izin verilecek. 14 yaş altındaki çocuklar bu uygulamadan muaf tutulacak.

dpa, DW/HT,JD

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