 Alman hükümeti aşı geliştiren CureVac’a hissedar oldu | ALMANYA | DW | 15.06.2020

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ALMANYA

Alman hükümeti aşı geliştiren CureVac’a hissedar oldu

Alman hükümeti koronavirüse karşı aşı geliştiren ilaç şirketi CureVac’a hissedar oldu. Şirketin daha önce ABD tarafından satın alınmak istendiği duyurulmuştu.

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Alman hükümeti koronavirüse karşı aşı geliştiren Alman ilaç şirketi CureVac'ın hisselerinin yüzde 23’ünü satın aldı. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier devlete ait kalkınma bankası KfW'nin şirketin hisse senetlerini 300 milyon euro karşılığında satın aldığını açıkladı.

Alman biyoteknoloji firması CureVac hakkında Mart ayında çıkan haberler ABD ile Almanya arasında iplerin gerilmesine neden olmuştu. Şirketin araştırmalarını ABD'nin kullanımına sunması için Washington'un bir milyar dolar teklif ettiği yönündeki haberler Alman hükümetinin tepkisini çekmişti. Ekonomi Bakanı Altmaier o dönem ARD televizyonuna yaptığı açıklamada "Almanya satılık değildir” demişti.

Altmaier bugün yaptığı açıklamada hükümetin şirkette en büyük paya sahip olan Dietmar Hopp'a mali güvence sağlamayı amaçladığını söyledi. Altmaier, şirketin vereceği kararlara ise etkide bulunmayacaklarını belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier

Almanya ve Avrupa'nın yeni teknolojilere ihtiyacı olduğunu belirten Altmaier Alman hükümetinin ilaç ve aşı üretiminde daha fazla bağımsızlık hedefini güttüğünü söyledi. Altmaier "Bu yönde ilk adımı bu yatırımla atmış olduk” diye konuştu.

Hükümet CureVac'taki yüzde 23'lük payını, Hopp'un hisselerini satın alarak değil şirketin sermayesini büyüterek edindi.

Tübingen merkezli firma Ocak ayından bu yana koronavirüse karşı yeni bir aşı geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. CureVac daha önce yaptığı açıklamalarda ABD'nin şirketi ya da teknolojisini satın alacağı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Dünya çapında 160'dan fazla aşı çalışması

Öte yandan SARS-CoV-2’nin neden olduğu akciğer hastalığı COVID-19'a karşı dünya çapındaki aşı ve ilaç yarışının boyutlarına ilişkin yeni rakamlar açıklandı. Danışmanlık şirketi Ernst & Young'ın (EY) yaptığı bir araştırmaya göre Haziran ayı itibarı ile dünya genelinde 161 farklı aşı çalışması bulunuyor. Terapi amaçlı ilaç çalışmalarının sayısı ise 242. Dünya çapında geliştirilen ve piyasaya sürülen koronavirüs testlerinin sayısı ise 700'ü geçti.

EY Almanya'nın biyoteknoloji uzmanı Alexander Nuyken denenen aşılardan yüzde 97'sinden sonuç alınamayacağını söyledi. Nuyken "Terapi ilaçlarından en sonunda üç ya da dördü kullanılabilir olarak geriye kalacak” dedi. Uzmanlar aşıyı geliştiren firmanın ise milyarlarca dolarlık kazanç elde edeceğini tahmin ediyor.

dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

 

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