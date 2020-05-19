Alman hükümeti ırkçılıkla mücadeleyi güçlendiriyor

Almanya'da federal hükümet üyesi bazı bakanların katılımı ile oluşturulan Aşırı Sağ ile Mücadele Kabine Komisyonu Çarşamba günü ilk toplantısını yaparak, somut yasa tasarıları hazırlıklarına başladı. Toplantının ardından bir açıklama yapan komisyon üyesi, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, kabine komisyonunun önümüzdeki Ekim ayına kadar ırkçılıkla mücadele için bir önlemler kataloğu hazırlayacağını dile getirdi. Irkçı terör örgütü "NSU'nun açığa çıkmasının ardından Almanya'yı bir uçtan uca katettiği görülen kan izi; demokratik temel düzenimizin karşısındaki en büyük tehlikenin aşırı sağcılık, Yahudi düşmanlığı ve ırkçılık olduğunu ortaya koyuyor" diyen Seehofer, buna karşı hukuk devletinin tüm sertliği ile mücadele edileceğini ifade etti.

Aşırı Sağ ile Mücadele Kabine Komisyonu'nun bir diğer üyesi, Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht de aşırı sağ kökenli şiddet olaylarına maruz kalanlara destek ve koruma sağlayacak bir yasa tasarısının gündemlerinde olduğunu kaydetti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekim ayına dek hazırlanması planlanan ağırı sağ ve ırkçılıkla mücadele başlıklı yasa tasarısı çalışmaları esnasında, sivil toplum kuruluşları, göçmen örgütleri ve bilim insanlarından da görüş alınacağı bildirildi.

Koronavirüs salgını eylemlerine katılan radikaller

İçişleri Bakanı Seehofer yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile ilgili tedbirleri protesto etmek için eylem düzenleyen demokratik oluşumlara da çağrıda bulunarak, eylemlerin karakterini aşırılık yanlılarına teslim etmemelerini istedi. Eylem organizatörlerinin istismar edilmemeye dikkat etmeleri gerektiğini belirten Seehofer, "Radikallerin ipleri eline geçirmesine müsaade etmemeliyiz" açıklamasında bulundu.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Kabine komisyonunda, koronavirüs protestolarındaki radikal akımların da konuşulduğunu belirten Bakan Seehofer, hükümetin bu durumu endişe ile takip ettiğini ifade etti. Protesto eylemlerinde bazı kişilerin, koronavirüs salgını önlemlerini bir "devrim hazırlığı" ya da "yeni bir cumhuriyetin" kurulma aşaması olarak gösteren sloganlar attığını kaydeden Horst Seehofer, "bunları ciddiye almamız gerekiyor" dedi.

Muhalefet partilerinden Yeşiller ise koronavirüs salgını ile ilgili önlemlere yönelik protestolara aşırılık yanlısı güçlerin karışmasının hükümet tarafından titizlikle mercek altına alınması gerektiği görüşünü savundu. Yeşiller İç Politika Uzmanı Irene Mihalic AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Güvenlik kurumları, her hafta sadece sokaklarda toplanmakla kalmayıp, internet ortamında da komplo teorileri ile bezeli ideolojilerini ve çoğunlukla Yahudi düşmanı tezlerini yayanlar hakkında hala çok az şey biliyor" ifadesini kullandı.

19 Şubat 2020 tarihinde Almanya'nın Hanau kentinde, daha sonra annesini ve kendini de öldüren Tobias R. isimli bir saldırgan tarafından yapılan ve 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı saldırıların ardından kurulması kararlaştırılan kabine komisyonunda Başbakan Angela Merkel, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Aile Bakanı Franziska Giffey ve Federal Hükümetin Uyum Görevlisi Annette Widmann-Mauz yer alıyor.

Video izle 01:18 Hanau'da aşırı sağcı saldırıya tepki yürüyüşü

AFP/ET,JD

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