 Alman gazetecilere Kuzey Irak′ta gözaltı | DÜNYA | DW | 13.06.2021

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DÜNYA

Alman gazetecilere Kuzey Irak'ta gözaltı

Alman Gazeteciler Birliği, Barış Konferansı'na katılmak için bölgeye giden en az üç gazetecinin Erbil'de gözaltına alındığını duyurdu. Almanya'dan Erbil'e gitmek isteyen Sol Partili bir grubun da engellendiği bildirildi.

Gazetecilerin gözaltına alındığı Erbil'in tarihi merkezi

Gazetecilerin gözaltına alındığı Erbil'in tarihi merkezi

Alman Gazeteciler Birliği'nin (dju) cumartesi akşamı yaptığı açıklamaya göre, en az üç Alman gazeteci Kuzey Iraklı güvenlik görevlileri tarafından Erbil'de gözaltına alındı. Birlik şu aşamada gazetecilere yönelik suçlamaların neler olduğunun ve konunun Alman mercileri ile ilgisi olup olmadığının bilinmediğini bildirdi.

Dju'dan yapılan açıklamada, söz konusu gazetecilerin Kürdistan Özerk Bölgesi'nde düzenlenecek Barış Konferansı'nı izlemek üzere bölgeye giden siyasetçi, gazeteci ve aktivistlerden oluşan grup arasında yer aldığı belirtildi. Açıklamada, heyetin bir bölümünün Almanya'dan ayrılırken Düsseldorf Havalimanı'nda tutulduğu ve uzun bir süre sorguya çekildiği ifade edilirken, Kuzey Irak'taki gözaltıların da "Alman makamları ile koordineli bir eylemin parçası" olduğu iddia edildi.

Sol Parti vekillerine engelleme

Alman Sol Parti'den (Die Linke) yapılan açıklamada da, partinin Hamburg eyalet milletvekillerinden Cansu Özdemir'in Düsseldorf'ta uçağa binmesinin engellendiği ifade edildi. Açıklamada, Alman güvenlik güçlerinin Özdemir'in de aralarında olduğu 20 kişilik grubun Erbil'e gitmesine izin vermediği belirtildi. Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'na (WDR) açıklamalarda bulunan Özdemir, yaklaşık 20 kişilik grubun milletvekili konumlarını göz önünde bulundurulmaksızın Düsseldorf Havalimanı'nda "saatlerce penceresiz bir odada tutulduğunu, pasaportlarının ellerinden alındığını ve sorguya çekildiğini" söyledi.

Cansu Özdemir

Cansu Özdemir

Partinin yöneticilerinden Jörg Schindler, "Federal hükümetten ve Dışişleri Bakanlığı'ndan derhal süreç hakkında kapsamlı bir açıklama bekliyoruz" dedi. Açıklamada haklarını kullanan politikacıların görevlerini yerine getirirken bu şekilde engellenmesinin kabul edilemeyeceği belirtilerek, "Alman mercilerinin Erdoğan'ın uşağı olmadığı" ifadesine yer verildi.

Grubun Kuzey Irak ziyaretinin amacının "Türkiye'nin Kuzey Irak'ta haftalardır süren askeri eylemleri hakkında bilgi almak ve devletler hukukuna aykırı saldırılara dikkat çekmek" olduğunu ifade eden Schindler, PKK'ya yönelik operasyonların sık sık sivilleri hedef aldığı eleştirisinde bulundu.

Polisten ve Alman hükümetinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (NDR) haberine göre, Fedaral Polis Teşkilatı söz konusu grubu, "Almanya'nın yurt dışındaki imajına zarar verebilecek bir grup" olarak değerlendirdi. Twitter'de ise güvenlik güçlerinin tutumunda Türkiye-Almanya ilişkilerinin etkili olduğu iddiaları gündeme geldi.

 

epd,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Alman Gazeteciler Birliği, Barış Konferansı'na katılmak için bölgeye giden en az üç gazetecinin Erbil'de gözaltına alındığını duyurdu. Almanya'dan Erbil'e gitmek isteyen Sol Partili bir grubun da engellendiği bildirildi.  

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