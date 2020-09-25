 Alman güvenlik kurumlarında aşırı sağ şüphesi | ALMANYA | DW | 27.09.2020

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ALMANYA

Alman güvenlik kurumlarında aşırı sağ şüphesi

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın aşırı sağcı vakalar ile ilgili raporundan bazı bilgiler, Welt am Sonntag gazetesi tarafından yayımlandı. Habere göre, raporda en az 350 vakaya yer verilmiş durumda.

Arşiv

Arşiv

Almanya'nın en üst iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV), Alman güvenlik kurumları içinde aşırı sağ şüphesi içeren 350'den fazla vaka tespit ettiği belirtildi. Welt am Sonntag gazetesinin, "gizli" olarak sınıflandırılan ve Ocak 2017 ile Mart 2020 arasındaki dönemi kapsayan ilgili durum raporuna dayandırdığı haberine göre BfV'nin bu raporu, Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), Alman Askeri İstihbarat Birimi (MAD), Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), Federal Polis Teşkilatı (BPOL), 16 eyaletin polis teşkilatları ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın eyalet bazındaki kurumlarında görevli yaklaşık 300 bin personeli kapsıyor.

Söz konusu kurumların, kendi bünyelerindeki aşırı sağ kökenli vakalarla ilgili olarak, doldurmakla yükümlü oldukları anketleri değerlendiren Anayasayı Koruma Teşkilatı, Welt am Sonntag'ın haberine göre en fazla aşırı sağcı vakanın Hessen eyaletinde olduğunu tespit etti. Hessen Eyalet İçişleri Bakanlığı'na göre rakamın yüksek çıkması, iki yıldan beri bu konuda yapılan yoğun soruşturmaların bir sonucu. Eyalette son üç senede, konuyla ilgili, görev ve iş hukukuna aykırı 59 kuşkulu davranış tespit edildiğini belirten Bakanlık, bunlardan 50'si hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve ilgili soruşturmalar sonucunda şu ana dek 11 kişinin ya görevden alındığını ya da memur statüsünü kaybettiğini bildirdi.

Polislerin WhatsApp gruplarındaki aşırı sağcı paylaşımları

Almanya'da son aylarda, güvenlik teşkilatları içinde aşırı sağ vakalarla ilgili haberler sık sık gündeme geldi. Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti'nde, onlarca polisin içinde olduğu bir WhatsApp grubunda aşırı sağcı ve ırkçı içerikler paylaşıldığı saptanmıştı. Leipzig emniyet Teşkilatı'ndan cuma günü yapılan bir açıklamada ise, bu kentte görev yapan bir polis memurunun da, benzer bir sohbet grubunda, "aşırı sağcı ve ırkçı söylemlerde bulunma şüphesi altında olduğu" bildirildi. 

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın merakla beklenen ilgili raporu, Welt am Sonntag'a göre Eim ayında kamuoyuna açıklanacak. Ülkede pek çok kesimin dile getirdiği, polis teşkilatları içinde aşırı sağcılıkla ilgili bir araştırma yapılması talebi, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından BfV'nin hazırladığı rapor gerekçe gösterilerek reddedilmişti.

AFP / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Alman emniyet birimlerinde aşırı sağcılık

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinin bir araştırmasına göre, Almanya polis teşkilatlarında 2014’ten bu yana memurlarla ilgili aşırı sağcılık şüphesiyle tutulan dosya sayısı 400'ü geçiyor.  

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