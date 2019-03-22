Alman Futbol Federasyonu Başkanı Grindel istifa etti

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel görevinden istifa etti. Şüphe oluşturan ek gelirleri ve pahalı bir kol saatini hediye olarak kabul ettiğine dair haberlerin medyada yer alması, Grindel üzerinde baskı oluşturmuştu.

Haftalık Spiegel dergisi, Grindel'in DFB'nin yan kuruluşu olan DFB Medya'nın Denetleme Kurulu Başkanı olarak 2016 ve 2017 yıllarında aldığı 78 bin euroya ilişkin bildirimde bulunmadığını iddia etmişti. DFB ise bu iddiaları reddederek, Grindel'in DFB başkanlığını üstlenmeden önce gelirleri hakkında bildirimde bulunduğunu, Denetleme Kurulu başkanlığını ise göreve başladıktan sonra üstlendiğini savunmuştu. Spiegel'in haberine göre, Grindel bu parayı aldığını kabul etmiş, ancak bunu kamuoyu ile paylaşmadığı iddialarını reddetmişti.

Almanya'nın 2006 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapabilmek için rüşvet verdiği yönündeki iddiaların ardından 2016 yılında DFB başkanlığı görevini üstlenen Grindel, DFB'de şeffaflık sözü vermişti. Bu nedenle, Spiegel'in iddiaları Grindel'in verdiği şeffaflık sözüne gölge düşürmüştü.

Spiegel'in ardından Bild gazetesi de DFB Başkanı Grindel'in, Ukrayna Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Grigori Sukris'den hediye olarak pahalı bir kol saatini kabul ettiğini yazmıştı.

Reinhard Grindel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, 6 bin euro değerinde olan bu kol saatinin kendisine hediye edildiğini kabul etti. Grindel, "Bu benim için, Ukrayna Federasyonu veya herhangi bir ticari işletme ile bağlantısı olmayan özel bir hediyeydi” ifadesini kullandı. "Kibarlık” olarak bu hediyeyi kabul ettiğini kaydeden Grindel, kendi açısından herhangi bir çıkar çatışması olmadığını belirtti. Grindel açıklamasında, "Bu olay nedeniyle çok severek yürüttüğüm DFB başkanlığı görevimi bırakmak zorunda kalmak beni derinden sarstı” dedi.

Grindel, yaptığı açıklamada, Spiegel'in haberinde yer alan iddialara ise değinmedi.

Reinhard Grindel ve DFB yöneticileri Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf sonrasında Özil ve Gündoğan ile bir araya gelmişti

DFB başkanlığını Rauball ve Koch yürütecek

DFB başkanlığı görevini 27 Eylül’de yapılacak seçimlere kadar DFB Başkan Yardımcıları Reinhard Rauball ile Rainer Koch yürütecek. Grindel üzerindeki baskının "Geçen haftalarda farklı düzeylerde giderek arttığını” belirteren Reinhard Rauball, bu nedenle "DFB içinde kadrolarda ama aynı zamanda yapısal olarak yeni bir başlangıcın önünün açılmasının” Alman futbolunun yararına olacağını ifade etti.

Özil'e yönelik tutumu

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili eski milletvekili Reinhard Grindel, pahalı bir kol saatini kabul ettiği ve kuşku yaratan ek gelirleri olduğuna dair haberlerden önce de eleştirilere maruz kalmıştı.

Grindel'in 2018 Dünya Kupası öncesinde Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw’ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatması eleştirilmişti.

Grindel, Alman Milli Takım eski futbolcusu Mesut Özil ve Milli Takım Oyuncusu İlkay Gündoğan'ın geçen yıl Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Almanya'da yaşanan tartışmalardaki tutumu ile de tepki toplamıştı. Grindel, Ağustos ayında Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta, özellikle Özil'e yönelik ırkçılığa karşı yeterince açık bir tutum takınmayarak hata yaptığını kabul etmişti.

Reinhard Grindel, DW'den Florian Bauer ile yaptığı mülakatı yarıda kesmişti

DW ile yaptığı röportajı yarıda kesmişti

Reinhard Grindel'in DW'den Florian Bauer ile Mart ayı ortasında yaptığı bir mülakatı yarıda keserek, stüdyoyu terk etmesi de tepki yaratmıştı. FIFA'nın Miami'deki toplantısı öncesinde yapılan mülakatta, milyarlarca euro tutarındaki FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile Global Uluslararası Ligi projelerine ilişkin sorulara sinirlenen Grindel stüdyoyu terk etmişti.

UEFA ve FIFA'daki görevlerini sürdürecek

DFB'den yapılan açıklamada, Grindel'in UEFA ve FIFA'daki görevlerini ise sürdüreceği belirtildi. Grindel'in UEFA yönetim kurulu üyeliğinin 2021 yılına kadar sürmesi öngörülüyor. Grindel, FIFA konsey üyeliğine ise Şubat ayında yeniden seçilmişti. 2023 yılına kadar sürmesi öngörülen bu görev, resmi olarak 5 Haziran'da başlayacak. Her iki görevden yılda yaklaşık 500 bin euro ücret alınıyor. Bu pozisyonların DFB'deki göreve değil, kişiye bağlı olduğu belirtiliyor.

SID,dpa/JD,DÇÜ

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