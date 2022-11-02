Alman firmalar sert bir kış ve zor bir 2023 bekliyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği’nin (DIHK) anketine katılan firmalar kışın ekonomik açıdan sert geçmesini 2023’ün ise zor bir yıl olmasını bekliyor. DIHK iflasların artabileceği endişesini taşıyor.

Alman ekonomisi enerji fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyon nedeniyle önümüzdeki dönemin zor geçmesini bekliyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) farklı branşlardan 24 bin işletme ile yaptığı konjonktür anketinin sonuçlarını açıkladı. DIHK enerji fiyatlarında yaşanan kriz, yüksek enflasyon ve dünya konjonktüründeki zayıflık nedeniyle hem kış ayları hem de 2023 yılının zor geçmesinin beklendiğini duyurdu. DIHK Başkanı Martin Wansleben Berlin’de yaptığı açıklamada, "İşletmeler en kötüsünün henüz yaşanmadığından endişe ediyor" dedi.

DIHK Başkanı Martin Wansleben Fotoğraf: picture-alliance/ dpa

DIHK Alman hükümetinden daha karamsar

Alman Sanayi ve Ticaret Oraları Birliği (DIHK) bu yıl gayri safi yurt içi hasılada yüzde 1,2’lik bir artışın olmasını, ardından önümüzdeki yıl ekonomide yüzde 3’lük küçülme bekliyor. DIHK bu rakamla Alman hükümetinin tahminlerinden daha karamsar bir tablo çizdi. Alman hükümeti sonbahar tahminlerinde 2023 yılında ekonomide yüzde 0,4’lük küçülme öngörüsünde bulunmuştu.

DIHK’nın yaptığı ankete katılan 24 bin işletmenin yüzde 52’si önümüzdeki bir yıl içinde işlerinin kötüleşmesini bekliyor. Ankete katılan sadece yüzde 8’lik kesim işlerin düzelmesi beklentisini taşıyor. DIHK Başkanı Martin Wansleben, "Bu, 1985 yılından bu yana aldığımız en kötü oran" dedi ve ekledi: "Korona pandemisi döneminde ve finans krizinde bile iyimserlerin oranı yüzde 10’dan fazlaydı."

Wansleben sadece kış aylarının çetin geçmeyeceğini, 2023 yılının da zor bir yıl olacağını söyleyerek, özellikle enerji fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti.

DIHK’nın anketine katılan firmaların yüzde 82’si enerji ve hammadde fiyatlarını "ticari risk" olarak nitelendirdi. DIHK Yönetim Kurulu Üyesi Ilja Nothnagel Alman hükümetinin gaz fiyatlarının frenlenmesi için duyurduğu önlemlerin fiyat baskısını azaltabileceğini söyledi ancak enerji fiyatlarının kriz öncesine göre yine de yüksek kalacağını vurguladı.

DIHK yetkililerinin açıklamalarına göre enerji piyasasındaki gelişmeler nedeniyle kimya sanayinde her dört işletmeden biri, kauçuk ve plastik sektöründe ise her beş işletmeden biri üretimi azaltmak zorunda kaldı.

Ankete katılan firmaların büyük bölümü mali durumlarında yaşadığı zorluğa da dikkat çekti. Buna göre firmaların yüzde 41’i mali durumlarını "sorunlu" diye tanımladı. İlkbahar’daki ankette bu oran yüzde 35’ti.

"Bir krize kayıyoruz"

DIHK Yönetim Kurulu Üyesi Nothnagel bu rakamların endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Bir krize kayıyoruz" dedi. Nothnagel bu durumun iflasların artmasına yol açabileceği uyarısında bulundu ve yüksek enerji fiyatları nedeniyle firmaların üretimi yurt dışına kaydırmaya kafa yorduğunu, özellikle ABD’yi yakın merceğe aldıklarını belirtti.

dpa, Reuters / HT,EC