Alman firmaları yabancı kalifiye elemanlara sıcak bakmıyor

Almanya'da kalifiye eleman açığı her yıl büymesine rağmen, çok az firma yurt dışında eleman arıyor. Şirketler açısından dil engeli en önemli sorunlardan biri.

Almanya'da artan kalifiye eleman sıkıntısına rağmen, sadece birkaç şirket yurt dışından personel istihdam ediyor. Bertelsmann Vakfı için yapılan bir ankete katılan şirket yöneticilerinin yüzde 73'ü şirketlerinde vasıflı çalışan sıkıntısı olduğunu bildirdi. Geçen yıl bu oran yüzde 66, bir önceki yıl ise yüzde 55 düzeyinde idi.

Ancak ankete katılan yöneticilerin beşte birinden azı Almanya'da yeterli personel bulabileceğine inanmasına rağmen, ankete katılan şirketlerin sadece yüzde 17'si yurt dışında yeni çalışan aradıklarını söyledi. Bunun yerine, şirketler uygun vasıflı çalışanları çekmek için öncelikle şirket içi eğitim olanakları ile aile ve iş hayatındaki dengeye güveniyor.

Bertelsmann Vakfı'na göre önceki yıllara kıyasla daha fazla sayıda şirket dil engellerini, yasal ve bürokratik engelleri ve yabancı ülkede kazanılan niteliklerin değerlendirilmesinin zorluğunu başlıca sorunlar arasında görüyor.

Araştırmaya göre Almanya iş piyasasında her şeyden önce, mesleki eğitim almış kalifiye çalışanlara büyük ihtiyaç duyuluyor. Ankete katılan şirketlerin yüzde 58'i bunu ifade ederken, yüzde 30'luk kesim akademisyenlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Verilere göre, özellikle hemşire ve bakım personeli, inşaat ve zanaatkârlık, sanayi ve lojistik ile turizm alanlarında vasıflı çalışan açığı bulunuyor. Ankete göre Saksonya, Bavyera ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinin yanı sıra kırsal bölgelerdeki şirketler de bu durumdan muzdarip. Akademisyen ihtiyacı ise yine en fazla şehirlerde görülüyor.

"Ekonomi ivme kaybediyor"

Bertelsmann Vakfı'nın göç uzmanı Susanne Schultz, bu gelişmeler ışığında, Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden vasıflı işçi alımının "çoğu şirket için hala söz konusu olmamasının şaşırtıcı" olduğunu söyledi. Schultz, personel açığı artık "neredeyse tüm mesleklerde, sektörlerde ve bölgelerde" ortaya çıkmakta ve bunun sonucunda ekonomi "giderek ivme kaybetmekte" dedi.

Ancak vakıf, göç olmadan Almanya'nın refahını güvence altına alamayacağının altını çizdi. Yeni göç yasasının artık "tutarlı bir şekilde uygulanmasını" talep eden Vakıf, hepsinden önemlisi, yurt dışından gelen vasıflı kadın işçilerin potansiyelinden hala çok az yararlanıldığını belirtti.

AFP / SSB,ET