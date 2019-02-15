Alman Emniyeti'nden PKK ile mücadele mesajı

Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), yabancı ideolojilere dayalı siyasi kaynaklı şiddet olaylarında iki katı aşkın artış kaydedildiğini açıkladı. Kurumun siyasi suçlarla ilgili 2018 yılı raporunda yabancı ideolojilere dayalı 2 bin 487 şiddet suçu işlendiği ve suçların büyük bölümünün Türkiye'deki gelişmelerle bağlantılı olduğu bildirildi.

Raporda, Türkiye'nin 2018 yılı Ocak-Mart döneminde Suriye'de yürüttüğü Afrin harekâtı ile birlikte toplantı ve gösteriler yoluyla işlenen suçların yanı sıra Almanya'daki Türk kuruluşlarına yönelik saldırılarda da artış kaydedildiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Afrin operasyonu ile birlikte kamuoyu gözünde "Kürtler"in önceki yıllara oranla daha güçlü bir şekilde mağdur olarak algılandığına işaret eden raporda "Bu hassas dış politik duruma karşın, Almanya'da yürürlükteki yasağa rağmen hala faaliyet gösteren PKK'ya karşı uzun vadeli topyekûn mücadele en üst hedef olmaya devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

BKA'nın raporunda İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "Almanya dünyadaki, özellikle de Orta ve Yakın Doğu'daki kriz bölgelerindeki anlaşmazlık ve çatışmaların yankı alanı konumundadır. Bu nedenle devlet, yabancı terörist ve aşırıcı örgütlerin Almanya'yı eylem alanı olarak kullanmaması için her şeyi yapmaya devam edecektir. Bu PKK için de geçerlidir, özellikle de PKK için geçerlidir" şeklindeki sözlerine alıntı yapıldı.

Aşırı sağ kaynaklı siyasi suçlar

Raporda aşırı sağ ve din kaynaklı suç vakalarına da yer verildi. Aşırı sağ kaynaklı suç vakalarının, toplam kayıtlı siyasi suçların yarısını oluşturduğuna işaret edilen raporda, aşırı sağ suçların sayısının 20 bin 431 ile bir önceki yıl seviyesinde kaldığı belirtildi. Aşırı sağ kaynaklı şiddet olaylarının sayısının ise bir önceki yılda kaydedilen güçlü düşüşün ardından 2018'de yüzde 2,3 ile hafif yükselme gösterdiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Seehofer, sığınmacılar ve mülteci yurtlarına yönelik şiddet vakası sayısının 2016'daki 995 saldırıdan 2018'de 173'e düştüğünü, bunun yüzde 80'i aşkın oranda bir azalma anlamına geldiğini belirtti.

Aşırı sol ve radikal İslam

Rapora göre aşırı sol kaynaklı suç vakalarının sayısı ise 2017'ye göre yüzde 18'lik düşüşle 7 bin 961'e geriledi. Aşırı sol kaynaklı şiddet olaylarından 815'inin hedefinin polis memurları olduğuna dikkat çekildi.

Büyük çoğunluğunu radikal İslamcı suçların oluşturduğu dini ideolojilere dayalı suç vakalarının sayısında ise yaklaşık yüzde 50'lik azalma kaydedildi. Vaka sayısının 2017'deki bin 12'den 2018'de 586'ya gerilediği bildirildi. Raporda rakamlardaki düşüşe rağmen "Almanya'nın İslamcı teröristlerin hedefinde bulunduğu ve İslamcı terörün iç güvenlik açısından büyük bir tehlike oluşturduğu" değerlendirmesine yer verildi.

DW/BK,GA

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