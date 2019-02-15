 Alman Emniyeti′nden PKK ile mücadele mesajı | TÜRKİYE | DW | 14.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Alman Emniyeti'nden PKK ile mücadele mesajı

Alman Federal Emniyet Teşkilatı'nın 2018 yılı raporunda özellikle Afrin harekâtı döneminde Türk kuruluşlara yönelik saldırılardaki artışa dikkat çekilerek "PKK ile topyekûn mücadele devam edecek" mesajı verildi.

Deutschland | Polizei löst Kurden-Demo in Köln (picture-alliance/dpa/R. Jensen)

Alman Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), yabancı ideolojilere dayalı siyasi kaynaklı şiddet olaylarında iki katı aşkın artış kaydedildiğini açıkladı. Kurumun siyasi suçlarla ilgili 2018 yılı raporunda yabancı ideolojilere dayalı 2 bin 487 şiddet suçu işlendiği ve suçların büyük bölümünün Türkiye'deki gelişmelerle bağlantılı olduğu bildirildi.

Raporda, Türkiye'nin 2018 yılı Ocak-Mart döneminde Suriye'de yürüttüğü Afrin harekâtı ile birlikte toplantı ve gösteriler yoluyla işlenen suçların yanı sıra Almanya'daki Türk kuruluşlarına yönelik saldırılarda da artış kaydedildiğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Afrin operasyonu ile birlikte kamuoyu gözünde "Kürtler"in önceki yıllara oranla daha güçlü bir şekilde mağdur olarak algılandığına işaret eden raporda "Bu hassas dış politik duruma karşın, Almanya'da yürürlükteki yasağa rağmen hala faaliyet gösteren PKK'ya karşı uzun vadeli topyekûn mücadele en üst hedef olmaya devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

BKA'nın raporunda İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in "Almanya dünyadaki, özellikle de Orta ve Yakın Doğu'daki kriz bölgelerindeki anlaşmazlık ve çatışmaların yankı alanı konumundadır. Bu nedenle devlet, yabancı terörist ve aşırıcı örgütlerin Almanya'yı eylem alanı olarak kullanmaması için her şeyi yapmaya devam edecektir. Bu PKK için de geçerlidir, özellikle de PKK için geçerlidir" şeklindeki sözlerine alıntı yapıldı.

Aşırı sağ kaynaklı siyasi suçlar

Raporda aşırı sağ ve din kaynaklı suç vakalarına da yer verildi. Aşırı sağ kaynaklı suç vakalarının, toplam kayıtlı siyasi suçların yarısını oluşturduğuna işaret edilen raporda, aşırı sağ suçların sayısının 20 bin 431 ile bir önceki yıl seviyesinde kaldığı belirtildi. Aşırı sağ kaynaklı şiddet olaylarının sayısının ise bir önceki yılda kaydedilen güçlü düşüşün ardından 2018'de yüzde 2,3 ile hafif yükselme gösterdiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Seehofer, sığınmacılar ve mülteci yurtlarına yönelik şiddet vakası sayısının 2016'daki 995 saldırıdan 2018'de 173'e düştüğünü, bunun yüzde 80'i aşkın oranda bir azalma anlamına geldiğini belirtti.

Aşırı sol ve radikal İslam

Rapora göre aşırı sol kaynaklı suç vakalarının sayısı ise 2017'ye göre yüzde 18'lik düşüşle 7 bin 961'e geriledi. Aşırı sol kaynaklı şiddet olaylarından 815'inin hedefinin polis memurları olduğuna dikkat çekildi.

Büyük çoğunluğunu radikal İslamcı suçların oluşturduğu dini ideolojilere dayalı suç vakalarının sayısında ise yaklaşık yüzde 50'lik azalma kaydedildi. Vaka sayısının 2017'deki bin 12'den 2018'de 586'ya gerilediği bildirildi. Raporda rakamlardaki düşüşe rağmen "Almanya'nın İslamcı teröristlerin hedefinde bulunduğu ve İslamcı terörün iç güvenlik açısından büyük bir tehlike oluşturduğu" değerlendirmesine yer verildi.

DW/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya’da PKK bağlantılı iki yayınevi yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da faaliyet gösteren iki yayın kuruluşunu PKK'ya bağlı oldukları gerekçesiyle yasakladı. (12.02.2019)  

Ankara'dan Viyana'ya "bozkurt işareti" tepkisi

Türkiye, Avusturya'da 1 Mart'ta yürürlüğe girecek "bozkurt işareti" yasağını şiddetle kınadığını açıkladı. Dışişleri, bozkurt ve PKK sembollerinin aynı listeye alınmasını "skandal" diye niteledi. (14.02.2019)  

PKK bayrağı çağrısı Berlin'de kaygı yarattı

Berlin'de aşırı sol grupların 1 Mayıs gösterisinde yasaklı PKK bayraklarını taşıma çağrısı, olay çıkabileceği kaygısı yarattı. Eyalet İçişleri Bakanı, gösteriyi "yakından takip edeceklerini" açıkladı. (30.04.2018)  

Benzer içerik

Rechtsextreme in Dortmund

Rapor: Tehdit oluşturan aşırı sağcıların sayısı arttı 15.02.2019

Alman Federal Emniyet Teşkilatı raporuna göre kamu güvenliğini tehdit eden aşırı sağcıların sayısı arttı. Raporda, söz konusu kişilerin daha önce aşırı sağcı faaliyetlerde bulunmayan kişiler olduğuna dikkat çekildi

Türkei Mehmet Ocalan in Diyarbakir

Öcalan İmralı'da kardeşiyle görüştü 13.01.2019

Cezaevindeki PKK lideri Abdullah Öcalan, iki yılı aşkın bir süre sonra kardeşiyle görüştürüldü. Hem ailesi hem de HDP, görüşmenin Öcalan'a yönelik tecritin kalktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Syrien YPG in Rakka

Türkiye: Suriye'de meşru müdafaa hakkı kullanılacak 27.11.2018

Suriye'deki PYD varlığından rahatsız olan Ankara'nın, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında aldığı kararda Fırat'ın doğusunun tehdit oluşturduğu ve Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanacağı belirtildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Alman uzman von Steinsdorff: Türkiye’de anayasal kriz yaşanıyor

DW Türkçe’ye konuşan Prof. Dr. Silvia von Steinsdorff, büyük bir hızla demokrasiden uzaklaşarak otokrasi yolunda ilerleyen Türkiye’de anayasal kriz yaşandığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

ABD sınırından tüyler ürpertici kareler, nesli tükenmekte olan doğanlar, Rusya ve ABD'deki "vatanseverlik" kampları… Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  