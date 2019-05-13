 Alman Emniyet Teşkilatı Başkanı′ndan aşırı sağ uyarısı | ALMANYA | DW | 14.05.2019

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ALMANYA

Alman Emniyet Teşkilatı Başkanı'ndan aşırı sağ uyarısı

Alman Emniyet Teşkilatı Başkanı Münch'e göre güvenlik birimleri içindeki radikallerin üzerine gidilmeli. Münch, "Çok açık ve net söylüyorum: İmparatorluk Vatandaşları’nın (Reichsbürger) emniyette yeri yoktur" dedi.

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Federal Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch emniyetin 2018 yılında siyasi motifli işlenen suçlara dair raporu öncesinde Alman Yazıişleri Ağı'na (RND) açıklama yaptı. Holger Münch, Alman güvenlik birimleri içinde son yıllarda ortaya çıkan aşırı sağcı olaylara değinerek, radikallerin üzerine daha sert gidilmesi gerektiğini söyledi. Münch, aşırı sağcıların da içinde bulunduğu İmparatorluk Vatandaşları'na (Reichsbürger) dikkat çekerek, "Çok açık ve net söylüyorum: İmparatorluk Vatandaşları'nın (Reichsbürger) emniyette yeri yoktur" dedi.

Emniyet Teşkilatı Başkanı Holger Münch, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'le birlikte siyasi motifli işlenen suçlara dair raporu açıklayacak. Rapora göre 2018 yılında Almanya'da radikal solcuların işlediği şiddet eylemlerinde düşüş kaydedildi. Aşırı sağcıların saldırıları ise önceki yıllarla aynı oranda. Emniyet Teşkilatı'na göre dini motifli saldırılarla Türkiye gibi başka ülkelerde yaşanan gerginlik ya da sorunların Almanya'ya yansıması nedeniyle işlenen suçlar arttı.  

Holger Münch

Holger Münch

Alman Emniyet Teşkilatı ve Alman Ordusu'nda aşırı sağ konusu uzun süredir tartışma konusu. Geçen yıl Hessen Eyaleti'nde aşırı sağcı olduklarından şüphelenilen polislere yönelik soruşturma başlatılmış, soruşturma açılan polislerin sayısı artarak 40'a yükselmişti. 10 kişiyi öldürmekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davada mağdur avukatlarından Seda Başay-Yıldız'a yönelik tehdit soruşturması sırasında, Hessen Emniyet Teşkilatı içinde bir grup polisin aşırı sağcı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında soruşturma başlatılan polislerden bazıları görevden alındı. Alman ordusunda da aşırı sağcı olduğu tahmin edilenlere yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Alman Yazı İşleri Ağı'na Holger Münch, güvenlik makamlarının kendi içindeki radikallere karşı çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Münch, "Polislere hem eğitimleri hem de sonrasında organizasyon olarak ne olduğumuzu, nerede durduğumuzu anlatmak zorundayız" dedi.

dpa / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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