Alman ekonomisine göçmen takviyesi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Almanya'dan gelen aşı müjdesi umutları artırdı. Aşı denemelerinde elde ettiği başarılı sonuçlarla adını duyuran Alman biyoteknoloji şirketi Biontech şu sıralarda dünya gündeminin ön sıralarında yer alıyor.

Şirketin yöneticilerinin Almanya'da yaşayan Türk asıllı Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci olması ise gözleri ülkede göçmen kökenlilerce kurulan şirketlere çevirdi.

Almanya Yatırım Bankası (KfW) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, göçmen sermayeli şirketler Alman ekonomisi için önemli rol oynuyor.

KfW Baş Ekonomisti Fritzi Köhler-Geib, "Yeni şirketlerin kurulması ekonominin sürdürülebilirliği için önemli" dedi. Bu açıdan bakıldığında Almanya'nın göçmenler tarafından kurulan şirketlerden uzun yıllardır istifade ettiğini kaydeden Köhler-Geib, göçmenlerin serbest meslek sahibi olma isteğinin ekonomiye olumlu katkıları olduğunu kaydetti.

Geçen yıllardan örnekler veren Alman uzman, Almanya'da 2019'da iş hayatına atılan 605 bin şirketin yaklaşık 160 bininin göçmenler tarafından kurulduğunu ifade etti. Uzman böylece göçmenlerin kurduğu şirketlerin tüm şirketlere oranının bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak yüzde 26'ya ulaştığını belirtti.

Köhler-Geib, göçmenlerin yenilikçi ruhları ve büyüme yönelimlerinin kendilerini şirket kurmaya yönlendirdiğini savundu.

İş piyasaları onları ticarete zorluyor

KfW'nin yaptığı araştırmadan çıkan diğer bir sonuca göre göçmenler iş piyasasında yeterince yer edinemiyorlar, böylece ağırlıklı olarak, daha fazla risk de alarak serbest mesleklere yöneliyorlar ve kendi işyerini kuruyorlar. Buna ek olarak, serbest meslek sahibi olan tanıdıkları ve akrabaları da teşvik edici unsurlar olarak ortaya çıkıyor.

Almanya'da Alman vatandaşlığına sahip olmayan veya doğduğunda Alman vatandaşlığı bulunmayan kişiler göçmen kökenli olarak nitelendiriliyor.

Kfw'den araştırmaya ilişkin yapılan açıklamada, korona krizi nedeniyle bir çok şirketin kuruluşunun rafa kaldırıldığı belirtilirken, kriz sırasında yaratıcı fikirler geliştiren şirketlerin ise bu durumdan istifade ettikleri kaydedildi.

Köhler-Geib, krizin aynı zamanda inovasyonlar için bir katalizatör görevi görebileceğini belirterek, "Yenilikçi iş fikirleriyle yeni ihtiyaçları karşılayan girişimciler yarının büyük kazananları olabilir” diye konuştu.

Video izle 03:11 Paylaş Koronavirüs aşısının ardındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3l6kj Koronavirüs aşısının ardındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Şu günlerde kriz nedeniyle büyük kazanımlar elde eden Mainz merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ile ABD'li Pfizer'in borsa değeri katlanarak büyürken, Biontech’in sahipleri Şahin ve Türeci çifti Almanya’nın en varlıklı insanları arasında gösteriliyor. Şirketin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısının Covid-19'a karşı yüzde 90'dan fazla koruma sağladığının açıklanması üzerine şirketin değeri arttı. Aşının onaylanması ile birlikte hızlı bir şekilde üretime başlanması bekleniyor.

Biontech 12 yıl önce onkolog Prof. Dr. Uğur Şahin ile tıp doktoru eşi Özlem Türeci tarafından Almanya'nın Mainz kentinde kuruldu. Türkiye'de doğan ve daha sonra ailesiyle birlikte Almanya'ya gelen Şahin Köln'de tıp fakültesinden mezun oldu. Almanya'da doğan Türeci ise Homburg'da tıp eğitimi gördü.

dpa / TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe