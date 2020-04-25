 Alman ekonomisinde tarihi küçülme beklentisi | ALMANYA | DW | 27.04.2020

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ALMANYA

Alman ekonomisinde tarihi küçülme beklentisi

Alman hükümeti, koronavirüs krizi nedeniyle Alman ekonomisinin yüzde 6,3 küçülmesini bekliyor. Bu oranın yüzde 10’u aşabileceğini söyleyen IfW’ye göreyse krizin Almanlara kişi başı maliyeti 3 bin 500 euroyu bulabilir.

Sonnenuntergang im Hamburger Hafen Symbolbild Wirtschaftspolitik (picture-alliance/Hauke-Christian Dittrich)

Alman hükümetinin, koronavirüs pandemisi nedeniyle, bu yıl ekonomik büyümede Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinin en büyük düşüşünü beklediği bildirildi.

Süddeutsche Zeitung'un (SZ) haberinde, federal hükümet tarafından Çarşamba günü açıklanması beklenen ekonomik tahminlere yer verildi. Söz konusu tahminlere göre, Alman ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6,3 oranında küçülmesi bekleniyor.

Ekonominin 2021 yılında yeniden büyümeye başlayacağı tahmin ediliyor. Ancak tahminlere göre, kayıpların tamamıyla telafi edilebilmesi söz konusu olmayacak.

Ekonomik küçülmenin dip noktasına ise halihazırda ulaşılmış durumda olduğu düşünülüyor. SZ'nin haberine göre, raporu hazırlayan uzmanlar, ekonomik büyümenin Mayıs ayında düşük seviyede istikrara kavuşacağını ve yılın ikinci yarısında gözle görülür biçimde yükselişe geçeceğini öngörüyor.

3 milyon kişi için işsizlik tehlikesi

Almanya‘nın yürürlüğe soktuğu dev ekonomik kurtarma paketine rağmen, çok sayıda şirketin iflas etmesi ve üç milyon kişinin işsiz kalması bekleniyor.

Vergi gelirleri de ciddi biçimde düşecek. Hükümet, koronavirüs nedeniyle vergilerden elde edilen gelirin 82 milyar euro azalacağını tahmin ediyor. Bunun paralelinde Alman devleti, 356 milyar euroyu bulabilecek bir yeni borç yükünün altına girecek.

"Kişi başı 3 bin 500 euroya mal olabilir"

Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise, koronavirüs krizi nedeniyle Almanların kayda değer oranda refah kaybına uğramasını beklediklerini açıkladı.

Bild gazetesine açıklamalarda bulunan Kiel merkezli IfW'nin Başkanı Gabriel Felbermayr, Alman hükümetinin ekonomik öngörüleri gerçekleştiği takdirde, bunun "çocuklar ve yaşlılar da dahil olmak üzere tüm Almanlara kişi başı 2 bin 600 euroya mal olacağını" söyledi. Felbermayr, durumun beklenenden daha kötü olması halinde bu rakamın 3 bin 500 euroya çıkabileceğini de sözlerine ekledi.

IfW Başkanı, hükümetin beklediği yüzde 6,3'lük küçülmenin aksine, enfeksiyon oranları arttığı ve yeni sosyal kısıtlamalara gidildiği takdirde ekonomik daralmanın yüzde 10'un üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Son haftalarda kamu sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlerin "abartıldığını" kaydeden Felbermayr, "Krizin ekonomik boyutunu daha fazla ciddiye almak zorundayız" diye konuştu.

AFP,dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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