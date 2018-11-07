 Alman ekonomisinde 2015′ten bu yana ilk küçülme | EKONOMİ | DW | 14.11.2018

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EKONOMİ

Alman ekonomisinde 2015'ten bu yana ilk küçülme

Almanya'nın ekonomik büyüme hızı 3 yıl sonra ilk kez negatife döndü. Yılın üçüncü çeyreğindeki yüzde 0,2'lik küçülmenin dış ticaret ve tüketim harcamalarındaki gerilemeden kaynaklandığı açıklandı.

Portugal VW-Produktion in Palmela (picture-alliance/dpa/T. Brakemeier)

Almanya'nın ekonomik büyüme hızı 3,5 yıldır ilk kez negatife döndü. Yılın üçüncü çeyreğindeki daralmanın dış ticaret ve tüketim harcamalarındaki gerilemeden kaynaklandığı açıklandı.

Alman ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde üç buçuk yıldır ilk kez olmak üzere küçüldü. İhracatın gerilemesi ve tüketim harcamalarındaki azalma Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın Temmuz – Eylül döneminde yüzde 0,2 oranında daralmasına yol açtı.

2018’in üçüncü üç aylık dönemiyle ilgili tahmini sonuçları açıklayan İstatistik Federal Dairesi’nin verilerine göre “Alman ekonomisinin büyüme hızı 2015 yılının ilk çeyreğinden bu yana ilk kez üç aylık dönemler kıyaslamasında negatife” düştü.

Yılın ikinci yarısındaki ilk dönemin yüzde 0,1’lik daralmayla kapanmasını bekleniyordu. Avrupa’nın en güçlü ekonomisi 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 0,4, ikinci üç aylık döneminde ise yüzde 0,5 oranında büyümüştü.

İstatistik Dairesi yetkililerince yapılan açıklamada cüzi daralmanın dış ticaretten kaynaklandığı ve ihracat gerilerken ithalatın arttığı belirtildi. "Yurtiçinden karmaşık ekonomik sinyallerin geldiğini" ifade eden uzmanlar yatırım malları ve inşaatçılık yatırımları artarken özel hanelerin tüketim harcamalarında gerileme kaydedildiğini açıkladılar.

Daha fazlasını okumak için: "Almanya'nın ekonomik büyüme hızı düşecek"

"Geçici duraksama"

UniCredit bankasının Almanya şubesinin baş iktisatçısı Andreas Rees büyüme hızının düşmesini "küçük bir arıza" olarak nitelendirdi ve Almanya için ekonomik resesyon tehlikesi bulunmadığını söyledi. Rees yaz aylarının ardından olağandışı faktörlerin ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yarattığını belirtti.

Bu görüşe katılan DekaBank’ın analiz uzmanı Andreas Scheuerle “Almanya’nın konjonktür değil, otomobil sorunu olduğunu” söyledi. Scheuerle “otomobil modellerinin sertifikasyonundaki gecikme nedeniyle üretimi düşürmek zorunda kalındığını ve bunun diğer branşları da olumsuz etkilediğini” söyledi. Otomobillerin zehirli gaz emisyonunun yeni standartlara uydurulması zaman aldığından birçok şirket sipariş alımını durdurmuştu. Uzmanlar yılın son çeyreğinde “büyüme krizinin” atlatılmış olacağını tahmin ediyorlar.

Ancak ekonomik gelişmenin sıçrama yapması da beklenmiyor. Yaz aylarındaki performans düşüşü nedeniyle iktisatçılardan oluşan bilirkişi heyeti büyüme hızı tahminlerini bu yıl için yüzde 1,6’ya, 2019 için ise yüzde 1,5’a çekmişti. Federal Hükümet ise bu ve önümüzdeki yıl yüzde 1,8’lik büyüme hızına ulaşılacağı şeklindeki tahminini değiştirmedi.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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