Alman ekonomisi yüzde 1,6 büyüdü

Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre, Almanya'da ekonomi 2021'in ikinci çeyreğinde beklenenden daha iyi bir performans sergiledi. Kurum, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yılın ilk çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 1,6'lık artış gösterdiğini açıkladı. İstatistik Dairesi, ikinci çeyrek için yüzde 1,5 oranında büyüme öngörmüştü.

İkinci çeyrekteki ekonomik büyümede hanehalkı tüketim harcamaları ve kamu harcamalarının etkili olduğu belirtildi.

Bütçedeki delik büyüdü

Öte yandan korona krizinin yılın ilk yarısında bütçeye etkisi ise ağır oldu. Federal İstatistik Dairesi, haziran sonuna kadar kamu gelirlerinin 80 milyar 900 milyon dolar üzerinde harcama yapıldığını ve bunun bütçede GSYİH'e oranla yüzde 4,7'lik bir açığa neden olduğunu duyurdu.

Kamu harcamalarının krizle mücadele kapsamında yapılan yardımlar nedeniyle yılın ilk yarısında yüzde 6,9 oranında artarak 879 milyar 200 milyon euroya yükseldiği bildirildi. Aynı zamanda vergilerden elde edilen gelirlerin ise yüzde 3,1 oranında azalarak 798 milyar 300 milyon euroya gerilediği vurgulandı.

İstatistik Dairesi'nden Stefan Hauf, "Korona pandemisi ile mücadele önlemleri kamu maliyesine ağır şekilde yük olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Pandemi önlemlerinin iki Almanya'nın birleştiği 1991 yılından bu yana görülen en yüksek ikinci bütçe açığına yol açtığını belirten Uzman, en büyük bütçe açığının 1995 yılında Treuhand (kayyum) borçlarının Alman bütçesine entegre edilmesi ile oluştuğunu hatırlattı.

Almanya'da yıl sonuna kadar bütçe açığının daha da artması bekleniyor. Bundesbank'ın tahminlerine göre, Almanya 2021 yılını yüzde 5'in üzerinde bir bütçe açığı ile kapatacak. Ancak 2022 yılında bütçe açığının yeniden azalacağı tahmin ediliyor.

dpa,Reuters/BÖ,SSB

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