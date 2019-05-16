 Alman ekonomisi yüzde 0,4 büyüdü | EKONOMİ | DW | 15.05.2019

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EKONOMİ

Alman ekonomisi yüzde 0,4 büyüdü

Alman ekonomisinin, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 büyüdüğü açıklandı. Buna rağmen bu iyi başlangıcı yılın geri kalanında sürdürememe tehlikesi bulunuyor.

Symbolbild 560 Euro Grundeinkommen (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

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Darbe girişiminin ardından kötüleşen Türkiye ile Almanya ilişkileri, ekonomik bağları da zedelemişti. Son dönemde siyasi açıdan yeniden bir yakınlaşma olsa da, ekonomik ilişkilerde kayda değer bir gelişme görülmüyor. (15.02.2019)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını bekliyor. YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının yarattığı endişe ise TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. (08.05.2019)

Yunanistan'ın Almanya'dan tazminat talebi, Alman ekonomisinde küçülme öngörüsü, Libya'daki son durum ve bilim insanlarının domuz beyni üzerinde yaptığı araştırma bugünkü Alman basınında yer alan yorum konularından. (18.04.2019)

Alman Federal İstatistik Dairesi Çarşamba günü, Alman ekonomisinin 2019 yılının ilk üç ayında 2018 yılının son çeyreğine göre yüzde 0,4 oranında büyüdüğünü duyurdu.

Alman ekonomisinin büyüme eğilimi, 2018 yılının ikinci yarısında duraksama dönemine girmişti. Yılın üçüncü çeyreğinde Alman ekonomisi yüzde 0,2 oranında küçülmüş ve bunu dördüncü çeyrekte ekonomik duraksama dönemi takip etmişti.

Bu iyi başlangıca rağmen, Almanya'nın 2019'da ekonomik yönden zayıflama tehlikesi altında bulunduğu belirtiliyor. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yalnızca yüzde 0,5 oranında artacağını öngörüyor. 2018'de bu oran yüzde 1,4 olarak gerçekleşmişti. Bu öngörünün arka planında ise, anlaşmasız Brexit ve ABD'nin Çin ve AB ile ticaret anlaşmazlıkları gibi çeşitli riskler bulunduğu kaydediliyor.

Almanya, Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa en büyük dördüncü ekonomisi.

AFP/BÜ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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