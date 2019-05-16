Alman ekonomisi yüzde 0,4 büyüdü

Alman Federal İstatistik Dairesi Çarşamba günü, Alman ekonomisinin 2019 yılının ilk üç ayında 2018 yılının son çeyreğine göre yüzde 0,4 oranında büyüdüğünü duyurdu.

Alman ekonomisinin büyüme eğilimi, 2018 yılının ikinci yarısında duraksama dönemine girmişti. Yılın üçüncü çeyreğinde Alman ekonomisi yüzde 0,2 oranında küçülmüş ve bunu dördüncü çeyrekte ekonomik duraksama dönemi takip etmişti.

Bu iyi başlangıca rağmen, Almanya'nın 2019'da ekonomik yönden zayıflama tehlikesi altında bulunduğu belirtiliyor. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılasının yalnızca yüzde 0,5 oranında artacağını öngörüyor. 2018'de bu oran yüzde 1,4 olarak gerçekleşmişti. Bu öngörünün arka planında ise, anlaşmasız Brexit ve ABD'nin Çin ve AB ile ticaret anlaşmazlıkları gibi çeşitli riskler bulunduğu kaydediliyor.

Almanya, Avrupa'nın en büyük, dünyanınsa en büyük dördüncü ekonomisi.

AFP/BÜ,HT

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