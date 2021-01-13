 Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı | EKONOMİ | DW | 14.01.2021

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EKONOMİ

Alman ekonomisi korona yılında yüzde 5 daraldı

Almanya ekonomisi koronavirüs pandemisinin damga vurduğu 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldü. Alman ekonomisi en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında bu denli küçülmüştü.

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Federal İstatistik Dairesi Alman ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 oranında küçüldüğünü açıkladı. Ekonomik daralma analistlerin beklentilerinin altında gerçekleşti. Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası en son mali ve ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında yüzde 5,7 oranında küçülmüştü. Almanya'da 2019 yılında ise gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 0,6 oranında artmıştı.

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada koronavirüs pandemisinin yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin "derin bir ekonomik durgunluğa (resesyon)" yol açtığı belirtildi. Pandeminin tüm ekonomik sektörlerde olumsuz etki yarattığı belirtilen açıklamada ekonomik küçülmenin hizmet sektörü ve üretim branşlarında öne çıktığı ifade edildi. Pandemi kısıtlamalarının en başta havayolu, turizm, gastronomi, fuar branşı gibi ekonomi dallarını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Tüketim harcamaları azaldı

2009 yılındaki mali ve ekonomik krizden farklı olarak bu krizde toplam tüketimin ekonomiyi desteklemediği, özel tüketim harcamalarının geçen yıl bir önceki yıla oranla reel olarak yüzde 6 oranında azaldığı belirtildi. Devletin tüketim harcamalarının buna karşılık reel olarak yüzde 3,4 oranında arttığı ve istikrar sağlayıcı olduğu ifade edildi. Koruma teçhizatı ve hastane hizmetlerinde yapılan satın almaların da buna katkı sağladığı belirtildi.

Federal İstatistik Dairesi ayrıca mal ve hizmet ihracat ve ithalatının geçen yıl 2009 yılından bu yana ilk kez azaldığını açıkladı. İhracat reel olarak yüzde 9,9 oranında, ithalat ise yüzde 8,6 oranında düştü.

Açıklamada 14 yıldan uzun süredir devam eden istihdam artışının da korona pandemisi nedeniyle sona erdiği belirtildi. Krizden en fazla etkilenen grupların az istihdam edilenler ile serbest çalışanlar olduğu kaydedildi.

Ekonomistler 2021 yılında yüzde 3,5 ve üzerinde bir ekonomik büyüme beklerken, büyüme oranında aşılama çalışmalarının nasıl ilerlediği ve salgın kısıtlamalarındaki gevşemenin belirleyici olacağını belirtiyorlar.

AFP, Reuters / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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