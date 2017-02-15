 Alman ekonomisi 2021 yılında yüzde 2,7 büyüdü | Almanya | DW | 14.01.2022

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Almanya

Alman ekonomisi 2021 yılında yüzde 2,7 büyüdü

Almanya Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin 2021 yılında büyüdüğünü açıkladı. Gayrisafi millî hasıla yüzde 2,7 oranında arttı.

Hamburg Limanı'nda bir konteyner gemisi

Hamburg Limanı'nda bir konteyner gemisi

Almanya Federal İstatistik Dairesi, Alman ekonomisinin 2021 yılında büyüdüğünü açıkladı. Bugün açıklanan verilere göre Almanya'nın gayrisafi milli hasılası 2021 yılında yüzde 2,7 oranında arttı.

Pandemi nedeniyle 2020 yılında yüzde 4,6 küçülen ekonomide, durgunluk nedeniyle kısmen iyileşme sağlanabildiği açıklandı. İstatistik Dairesi'nin açıkladığı veriler ayrıca 2021 yılının Ekim ve Aralık aylarında gayrisafi milli hasılanın bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 ila yüzde 1 düştüğünü gösterdi.

Açıklanan oranlara ekonomi uzmanlarından çeşitli yorumlar geldi. Sebastian Dullien, 2021 yılının başında tahmin edilen büyümenin gerisinde kalındığını, bunun nedeninin de yeni pandemi dalgalarının ülke içi tüketimi azaltması, otelcilik ve turizm sektörlerinin olumsuz etkilenmesi olduğunu açıkladı.

VP Bankası'ndan Thomas Gitzel, normal zamanlarda bir önceki yıla göre yüzde 2,7'lik büyümeye sevinilebileceğini ancak pandemi koşullarında söz konusu rakamların "normal" sayılması gerektiğini söyledi. Gitzel koronanın etkisini tahmin edilenden daha çok göstermesinin hizmet sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Reuters / AI, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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